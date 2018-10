Kidawa-Błońska wraz posłami Platformy Obywatelskiej i kandydatami na radnych zainaugurowała przed rzeszowską Halą Targową kampanie "Obudź się Podkarpacie", podczas której kandydaci do samorządów będą podróżować po regionie busem i namawiać do głosowania na Koalicję Obywatelską. Konferencję rozpoczęło odegranie na trąbce Preludium Te Deum Marca Antonia Charpentiera.

"Apeluję: nie głosujmy w ciemno. Poznajmy program, poznajmy ludźmi, na których chcemy głosować. Ten busik będzie tą szansą, że będzie można poznać kandydatów i porozmawiać z nimi" - mówiła wicemarszałek.

Jak podkreśliła, jest "czas na mądre wybory, a każdy mądrze wykorzystany głos jest na wagę złota". "Ci którzy nie głosują nie maja racji, nie mają wpływu na to jak zmienia się ich region" - zaznaczyła Kidawa-Błońska.

Nawiązując do odegranego utworu muzycznego zauważyła, że "ta trąbka to sygnał, że do wyborów pozostało 21 dni". "To jest 21 dni, kiedy chcemy przypomnieć mieszkańcom Podkarpacia, że wybory tuż, tuż, że powinni iść na wybory. A jeżeli idą na wybory, to powinni wiedzieć na kogo głosują" - zaznaczyła wicemarszałek.

Lider podkarpackiej PO poseł Zdzisław Gawlik zaznaczył, że w poniedziałek kandydaci KO będą busem podróżować po Rzeszowie i powiecie rzeszowskim. We wtorek mają zamiar odwiedzać wyborców w powiatach jarosławskim i przemyskim, a w środę w Dębicy i powiecie dębickim. "I tak do samych wyborów" - zapowiedział.