Warszawa: W niedzielę upływa ważność e-hologramów na karcie miejskiej

Ważność wgranego na kartach miejskich e-hologram, który uprawnia do wielu ulg m.in. w komunikacji miejskiej, upływa w niedzielę. Osoby, które zachowały uprawnienia do posiadania e-hologramu powinny pamiętać o przedłużeniu go na kolejny rok. Można to zrobić m.in. w biletomatach.