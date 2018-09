'Pracodawca godny zaufania': Rynek pracownika będzie zjawiskiem długofalowym



Warszawa, 27.09.2018 (ISBnews) - Dzisiejszy rynek pracy często jest określany jako rynek pracownika i będzie to w Polsce zjawisko długofalowe, uznali eksperci uczestniczący w debacie na temat zmian zachodzących na rynku pracy i nowego pokolenia pracowników, zorganizowanej w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej (KIG). Debata odbyła się w ramach konkursu "Pracodawca Godny Zaufania", którego laureatów będzie można poznać 24 października br. Agencja ISBnews jest patronem medialnym konkursu.

W ostatnich latach rynek pracy wyraźnie przeszedł do modelu niedoborów pracowników. Eksperci podkreślają, że jest to trend długofalowy, który będzie wpływać na otoczenie biznesowe przez najbliższe lata. Przedsiębiorstwa powinny więc przyzwyczajać się do funkcjonowania w warunkach niskiego bezrobocia.

Podczas debaty zwrócono uwagę, że w ubiegłym roku aż 51% organizacji odczuło trudności rekrutacyjne, a wiele z nich doświadczyło presji płacowej ze strony swoich podwładnych. Dodatkowo, przedsiębiorstwa coraz częściej muszą walczyć z rotacją pracowniczą, a także chcąc przyciągać nowych kandydatów są zmuszone do poprawy warunków zatrudnienia. Dla wielu pracowników pozapłacowe systemy motywacyjne stanowią podstawę podczas poszukiwania nowego zatrudnienia. Często wykraczają one poza typowe świadczenia, w postaci prywatnej opieki medycznej czy karnetu na siłownię, chociaż te cieszą się dalej rosnącą popularnością.

"Karty typu MultiSport stały się już nieodłącznym elementem pakietów benefitów przy zatrudnianiu pracownika. Dają one dostęp do 4 tysięcy obiektów sportowych i 70 różnych aktywności sportowych. To nie tylko kwestia samopoczucia pracownika, ale też oszczędności samej firmy, choćby z tytułu zmniejszonej absencji chorobowej. Ale wiele jeszcze jest do zrobienia. Gdyby tylko co druga nieaktywna osoba zaczęła ćwiczyć, to koszty pracodawców zmniejszyłyby się o 3 mld zł w skali roku, a koszty służby zdrowia o 0,5 mld zł" - powiedział dyrektor ds. komunikacji w Benefit Systems Robert Moreń podczas debaty.

Wiele programów motywacyjnych często wykracza poza typowe benefity i wymagają one więcej zaangażowania ze strony zarządzających.

"Motywacją młodych ludzi jest to, że mają poczucie wpływu na rozwój organizacji, a tym samym na ten własny. W firmie Emitel pracownicy wyraźnie wskazują, że to, co najbardziej buduje ich zaangażowanie, to możliwość rozwijania swoich kompetencji i uczenia się nowych rzeczy, ale tez możliwość wykorzystania swoich umiejętności w codziennej pracy. Takie możliwości daje właśnie nasza firmy, dzięki czemu budujemy z pracownikami długofalową więź" - wskazała dyrektor HR Emitela Anna Goleniowska.

Pracownicy bardzo często chcą mieć wpływ nie tylko na rozwój własny, ale również na otoczenie, dlatego tak bardzo doceniane jest zaangażowanie firmy w pomoc organizacjom charytatywnym czy wolontariat.

"Firmy często stawiają na budowanie więzi z pracownikami poprzez programy wolontariatu, dzięki którym pracownicy mogą wesprzeć swoim bezpośrednim działaniem wybraną inicjatywę społeczną. Coraz bardziej popularne są też programy stażowe, skierowane do młodych pracowników, którzy chcą związać się z danym pracodawcą ze względu na ciekawą ścieżkę kariery" - powiedział dyrektor w Fundacji Godła Promocyjnego "Teraz Polska" Michał Lipiński.

"Debata, jak i konkurs 'Pracodawca Godny Zaufania', mają promować wśród pracodawców odpowiedzialną, zgodną z normami europejskimi politykę pracowniczą i politykę socjalną. Tytuł ten przyznawany jest firmom i instytucjom, które uwzględniając rozwój zawodowy pracowników i ochronę ich praw wypracowują ciekawe i skuteczne rozwiązania w zakresie polityki pracowniczej" - podsumował prezes KIG Andrzej Arendarski.

Organizatorami konkursu "Pracodawca Godny Zaufania" są: Krajowa Izba Gospodarcza, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" oraz Impresssarium.

(ISBnews)