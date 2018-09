Podobnie jak 20-letni nożownik, który w maju zabił w Paryżu jednego przechodnia i ranił czterech, licealista należał do tzw. bandy strasburskiej.

W Strasburgu osiedliło się sporo uciekinierów z Czeczenii, republiki należącej do Federacji Rosyjskiej. Według „źródeł związanych z dochodzeniem” najwięcej osób wciągniętych w tym mieście do policyjnej kartoteki S, obejmującej zradykalizowanych islamistów, to młodzi ludzie pochodzenia czeczeńskiego.

Według francuskiego kontrwywiadu Czeczeni stanowią liczący się odsetek osób figurujących w kartotekach zradykalizowanych islamistów i tych, którzy dołączyli do Państwa Islamskiego (IS).

Działalność terrorystyczną Czeczenów przebywających we Francji zaalarmowała policję po raz pierwszy w roku 2000 – pisze w czwartkowym numerze dziennika „le Figaro” Jean Chichizola, powołując się na źródła w służbach specjalnych.

Zatrzymany 18 września w Strasburgu 18-letni Abdoul Malik Anaiev oskarżony został w poniedziałek o „przygotowywanie zamachów w zorganizowanej bandzie”. Choć większość mediów twierdzi, że cele przyszłej akcji były jeszcze niesprecyzowane, radio France Info podało w czwartek rano, że zamiarem młodego terrorysty, który - według rozgłośni - porozumiewał się ze swymi rówieśnikami pochodzenia czeczeńskiego, było dokonanie zamachu „związanego z Wieżą Eiffla”.

Jego o dwa lata starszy brat Abdoul Hakim Anaiev przebywa w areszcie, podejrzany o współudział w ataku w Paryżu, którego sprawca Khamzat Azimov zabił 12 maja w dzielnicy Opery jednego przechodnia i ranił czterech. Terrorystę zastrzelili interweniujący policjanci; IS przyznało się do zorganizowania tego zamachu.

Abdoul Malik Anaiev był w kontakcie z 16-letnim chłopakiem zamieszkałym w Montauban na południowym zachodzie Francji. Według mediów, chłopcy, którzy porozumiewali się kodowanym komunikatorem internetowym Telegram, rozpoczęli starania o rozbudowę swej siatki i przygotowania do wyjazdu na Bliski Wschód, gdzie chcieli dołączyć do IS.

Pierre Martinet, dawny pracownik DGSI (generalna dyrekcja bezpieczeństwa wewnętrznego, kontrwywiad) zwracał uwagę w wywiadzie radiowym na coraz młodszy wiek czeczeńskich dżihadystów w samej Czeczenii i na emigracji. Jak mówił, w niedawnych atakach w Czeczenii zginęli 11-letni terroryści.

Według Jeana Chichizoli z „le Figaro” „te sprawy, rozgrywające się od Paryża do Montauban poprzez Strasburg, niepokoją z dwóch powodów. Najpierw z powodu bardzo młodego wieku ich uczestników, a następnie dlatego, że należą oni do tej samej wspólnoty (etnicznej)”. W przeciwieństwie do Pierre’a Martineta, dziennikarz "le Figaro" zdaje się nie wierzyć w istnienie „siatki czeczeńskiej” i pisze, że „nie ma również siatki algierskiej czy tunezyjskiej”. Dodaje jednak natychmiast, że Czeczeni „stanowią znaczącą grupę kontyngentu ekstremistów”.

Zeznając przed komisją parlamentarną na dwa dni przed majowym zamachem w Paryżu, dyrektor DGSI Patrick Calvar na 8 proc. oszacował odsetek Czeczenów wśród dżihadystów, którzy dołączyli do IS.