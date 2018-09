W wywiadzie opublikowanym przez portal Dworczyk został zapytany o ostatnie doniesienia medialne mówiące o tym, że miałby on zastąpić Błaszczaka w fotelu szefa MON. "To ewidentna prowokacja. Odczytuję to jako element bardzo wyraźnych w ostatnich tygodniach ataków na ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Myślę, że są tego dwa zasadnicze powody" - odparł szef KPRM.

Jak wskazał to typowy "kampanijny zabieg, który ma na celu skłócenie wewnętrzne środowiska Prawa i Sprawiedliwości". "Na to mogę odpowiedzieć, że jesteśmy zbyt doświadczonymi politykami, by udało się nas skonfliktować. Tym bardziej, że opozycja tego typu działania prowadzi od lat i nie robi to już na nas większego wrażenia" - powiedział Dworczyk.

Drugi powód na jaki wskazał szef KPRM to fakt, że Błaszczak "prowadzi w tej chwili kluczowe negocjacje dotyczące pozyskania amerykańskiego sprzętu wojskowego oraz zabiega o stałą obecność amerykańskich baz wojskowych w Polsce". "Właśnie wrócił zza oceanu, z udanej wizyty, podczas której padły słowa prezydenta Donalda Trumpa w tej sprawie, na tyle obiecujące, że wiele mediów światowych zaczęło na poważnie pisać o możliwości utworzenia stałych baz US Army na terenie Rzeczpospolitej Polskiej" - mówił Dworczyk.

"Gdyby do tego doszło, jest jasne, że w sposób zasadniczy zmieniłaby się sytuacja geopolityczna naszego kraju, w sposób znaczący wzrosłoby bezpieczeństwo nie tylko Polski, ale i całego regionu. Koincydencja nasilających się ataków z intensywnymi i skutecznymi działaniami ministra Błaszczaka jest, w mojej ocenie, oczywista" - dodał.

Szef KPRM dopytywany przez portal, jak zatem nazwać doniesienia dotyczące zmian w kierownictwie MON stwierdził, że są to "spekulacje, plotki, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością".

"Proszę zresztą zwrócić uwagę, że te informacje dotyczą różnych osób. Wśród +następców+ ministra obrony narodowej wymienia się m.in. przewodniczącego sejmowej komisji obrony, pana posła Michała Jacha. Ja widzę w tym całościową strategię opozycji oraz środowisk nieprzychylnych wzmacnianiu potencjału obronnego Polski, która ma nas skłócić i osłabić rząd. Jednak zapewniam, że jest to taktyka nieskuteczna" - podkreślił Dworczyk. (PAP)

autor: Rafał Białkowski