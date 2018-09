Prezydent z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą rozpoczęli w poniedziałek trzydniową wizytę w USA, w czasie której w środę Andrzej Duda będzie uczestniczył w debacie generalnej 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ.

W poniedziałek przed południem lokalnego czasu Duda wziął udział w otwarciu Zagranicznego Biura Handlowego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Nowym Jorku. Po południu para prezydencka uczestniczyła w spotkaniu Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku dla z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wieczorem prezydent i pierwsza dama wzięli udział w przyjęciu wydanym przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa dla uczestników Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski powiedział polskim dziennikarzom, że wieczorne spotkanie przywódców było okazją do tego, żeby odbyć także dwustronne rozmowy. "Krótkie - takie, które takie spotkanie umożliwia" - zaznaczył. Szczerski poinformował, że prezydent rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych oraz prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką.

"Prezydent Duda z prezydentem Trumpem po pierwsze wspominali niedawną rozmowę w Waszyngtonie. Wzajemnie sobie dziękowali za te rozmowy i za atmosferę, która im towarzyszyła, za to wszystko, co się wytworzyło w trakcie tych rozmów, czyli dobra atmosfera zaufania i osobistej sympatii między oboma przywódcami" - mówił prezydencki minister.

Jak zaznaczył, prezydenci "umówili się na szczegółową rozmowę dotyczącą Rady Bezpieczeństwa". Szczerski podkreślił, że prezydent USA bardzo liczy na dyskusję, która będzie miała miejsce w RB ONZ w środę, a także "liczy na polski głos" w sprawach, które dzisiaj politycznie szczególnie mają dla niego znaczenie, czyli w sprawie broni masowego rażenia w tym w kwestii Iranu.

"Prezydenci mówili także o tym, co niedługo wydarzy się w ONZ, jakie mają plany i umówili się na szczegółową rozmowę w kontekście Rady Bezpieczeństwa, także w trakcie jej obrad" - powiedział szef gabinetu prezydenta RP. Jak dodał, Duda i Trump wymienili się także uwagami na temat tego, co powinno być dziś głównym tematem polityki międzynarodowej, o czym każdy z nich będzie mówił podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

"Przede wszystkim zatem (było to) podtrzymanie kontaktu i rozmów z Waszyngtonu, wspomnienie spotkania, kore było dla obu bardzo ważne i u obu pozostawiło dobre wspomnienia oraz umówienie się na wspólną pracę podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ i RB ONZ" - podsumował Szczerski.

Prezydencki minister zaznaczył, że pewną tradycją jest już, że prezydent Duda podczas wizyt w ONZ spotyka się z prezydentem Poroszenką; tym razem też doszło do takiej rozmowy.

"Prezydent Poroszenko zdał relacje z dzisiejszego stanu spraw na Ukrainie, także dotyczących polityki wewnętrznej. Prosił o wparcie dla procesów reformy, które dzieją się na Ukrainie, a także dziękował prezydentowi za słowa, które Andrzej Duda powiedział na spotkaniu z prezydentem Trumpem o Nord Stream2 oraz o konieczności pokoju na Ukrainie i konieczności odbudowy ukraińskiej suwerenności w pełnych granicach uznanych międzynarodowo" - relacjonował Szczerski.

Jak poinformował prezydent Duda rozmawiał także z prezydentami krajów Trójmorza, którzy "dziękowali za reprezentowanie Trójmorza i za bycie rzecznikiem Trójmorza podczas rozmów z prezydentem Trumpem".

Pytany o to, jakie spotkania bilateralne ma zaplanowane prezydent Duda podczas pobytu w ONZ, Szczerski wymienił prezydenta Albanii oraz króla Jordanii.

"Pracujemy także nad rozmową zarówno z premierem Izraelem, jak i prezydentem Palestyny. Jeśli dojdzie do tych rozmów, to na pewno (będzie to rozmowa) i z premierem Izraela i z prezydentem Palestyny, by mieć pełny obraz sytuacji na Bliskim Wschodzie" - zaznaczył prezydencki minister.

We wtorek prezydent Duda będzie uczestniczył w rozpoczęciu debaty generalnej 73. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz w spotkaniu wysokiego szczebla ws. przyjęcia deklaracji "Action for Peacekeeping" pod przewodnictwem sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa.

Z Nowego Jorku Marzena Kozłowska(PAP)