Pielęgniarki już drugi dzień korzystają ze zwolnień lekarskich. Protestujące domagają się m.in. podwyżek płac.

"Szpital w Przemyślu pracuje w trybie ostrym. Nie ma w nim przyjęć planowanych. Wznowimy je, jak sytuacja chorobowa personelu się unormuje" – powiedział PAP odpowiedzialny za służbę zdrowia członek zarządu woj. podkarpackiego Stanisław Kruczek.

Przypomniał, że jeśli szpital dalej będzie miał kłopoty, to pomoc dla pacjentów zaoferowali dyrektorzy szpitali w Jarosławiu, Lubaczowie, Przeworsku, Sanoku, Lesku i w Ustrzykach Dolnych. "Wszystkie szpitale okoliczne szpitale są dostępne dla pacjentów" – dodał.

Jednocześnie w przemyskim szpitalu od 3 września trwa rotacyjny protest głodowy. W piątek uczestniczyło w nim kilkanaście osób. Pielęgniarki nie odeszły od łóżek pacjentów. Pracują normalnie, a w akcji uczestniczą w czasie wolnym. Nocują w szpitalu na rozłożonych na korytarzu materacach.

Początkowo protestujące żądały podwyżki wynagrodzenia zasadniczego do 6 tys. zł brutto dla pielęgniarek z większym stażem pracy i 5,5 tys. zł brutto dla młodszych. Teraz żądają podwyżki o 1,2 tys. zł, a dyrekcja oferuje 850 zł. Pracownicy placówek służby zdrowia na Podkarpaciu otrzymują także dodatki do wynagrodzenia podstawowego. Stanowią one od 40 do 80 proc. pensji zasadniczej.

"Oferujemy 850 zł rozłożone na trzy lata. Panie chcą 1,2 tys. zł praktycznie od razu w jednym roku lub w dwóch latach" – wyjaśnił Kruczek.

Dodał, że dyrekcja i przedstawiciele zarządu województwa są w stałym kontakcie z protestującymi. "Cały czas są jeśli nie rozmowy, to trwa wymiana korespondencji" – mówił.

Jednocześnie Kruczek zaznaczył, że we wtorek i środę osiągnięto porozumienie z trzema związkami zawodowymi w szpitalach w Przemyślu i w Tarnobrzegu, które zakończyły spór zbiory. Porozumień w obu szpitalach nie podpisał Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych.(PAP)

Autor: Alfred Kyc