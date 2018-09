Przewodniczący komisji Marek Opioła (PiS) powiedział PAP, że to kolejna kobieta, która wchodzi do ścisłego kierownictwa naszych służb specjalnych. "To wieloletni funkcjonariusz Agencji Wywiadu, który przeszedł wszystkie szczeble tej instytucji. Była na wielu stanowiskach kierowniczych w AW i jest to awans wewnętrzny w Agencji" - podkreślił Opioła.

"To bardzo doświadczona oficer, która realizowała wiele operacji i przykład, że wywiad opiera się o pracę kobiet - w Służbie Wywiadu Wojskowego też mamy na takim stanowisku panią pułkownik" - ocenił szef komisji.

Z wnioskiem o powołanie nowej wiceszefowej AW wystąpił premier. Premier powołuje i odwołuje zastępców szefa AW na wniosek szefa Agencji, po zasięgnięciu opinii sejmowej komisji ds. służb specjalnych.(PAP)

autor: Aleksander Główczewski