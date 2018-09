Ruszają konsultacje projektu nowelizacji prawa ws. ograniczenia zatorów płatniczych

Krótsze terminy płatności, publikowanie informacji o praktykach płatniczych i terminach zapłaty przez największe firmy, czy szybka ścieżka do nakazu zapłaty – to główne zmiany w propozycji przepisów mających ograniczać zatory płatnicze. Projekt trafił do konsultacji.