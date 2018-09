„Jedziemy do wyborców z pozytywnym przekazem i pozytywnym programem. Będziemy zbierać podpisy pod naszym sztandarowym projektem +Emerytura bez podatku+, bez składki, czyli wzrost emerytury o 20 proc.” – powiedział Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej we wtorek w Lublinie.

Przygotowany przez PSL projekt ustawy zakłada, że emeryci i renciści otrzymaliby świadczenia bez pomniejszania ich o podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, co dałoby wzrost emerytur i rent o ok. 20 proc. Projekt ten zgłaszany już przez PSL w Sejmie został odrzucony, dlatego ludowcy chcą ponownie zgłosić go jako projekt obywatelski i zbierają podpisy poparcia.

Kosiniak-Kamysz powiedział, że emeryci „zostali wyzyskani i odrzuceni”, bo obiecywano im m.in. darmowe leki, a "tylko symboliczna ilość leków jest tańsza". Jak zauważył, według ostatnich informacji nie będzie też dla emerytów programu 500 plus.

„Waloryzacja w ubiegłym roku była skandalicznie niska, dla dużej części emerytów to było 5 zł, co nie wystarczy nawet na zakupienie jednej kostki masła. Emerytura bez podatku to jest emerytura większa o 200, 300, 400 zł, dla 10 milionów seniorów w Polsce” - zaznaczył Kosiniak-Kamysz. Dodał, że takie rozwiązania jak emerytura bez podatku jest w wielu krajach, w tym m.in. na Węgrzech.

W programie PSL jest też obietnica darmowych posiłków w szkołach oraz projekt e-tornister, czyli zakup dla uczniów tabletów z dostępem do internetu i z niezbędnymi podręcznikami. „Pani minister edukacji Anna Zalewska chce wprowadzać wagi do szkół, żeby ważyć te tornistry, ale od zważenia tornister nie jest lżejszy. Trzeba przejść na tę cyfrową stronę mocy - w jednym tablecie wszystkie podręczniki” – powiedział szef ludowców.

Zapowiedział także program budowy lokalnych dróg dojazdowych „do każdego domostwa, siedliska” czy do pól. „Będziemy rozwijać na Lubelszczyźnie projekt budowy dróg lokalnych z wykorzystaniem środków urzędu marszałkowskiego i środków europejskich” – zadeklarował.

Kosiniak-Kamysz zainaugurował we wtorek objazd kandydatów na radnych sejmiku woj. lubelskiego, którzy specjalnie oznakowanym camperem mają jeździć do różnych miejscowości, spotykać się z mieszkańcami i prezentować swój program. Szef ludowców uczestniczył w pierwszych spotkaniach z wyborcami m.in. w Lubartowie i Żmudzi.

„Mamy cały miesiąc, aby przedstawiać tę pozytywną alternatywę mieszkańcom woj. lubelskiego, nasz program, nasze pomysły, ale też pokazać to, co już udało nam się zrealizować” – powiedział prezes PSL w Lubelskiem, europoseł Krzysztof Hetman.

Liderką listy PSL do sejmiku w okręgu obejmującym miasto Lublin jest sekretarz województwa lubelskiego Anna Augustyniak, natomiast w okręgu tzw. okołolubelskim (obejmującym powiaty wokół Lublina) na pierwszym miejscu jest wicemarszałek woj. lubelskiego Grzegorz Kapusta. W okręgu bialskopodlaskim listę otwiera marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski, w okręgu zamojskim – członek zarządu woj. lubelskiego Arkadiusz Bratkowski, a w okręgu chełmskim – radna sejmiku Ewa Jaszczuk.