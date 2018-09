Orban: Nie damy sobie odebrać prawa do ochrony granicy

Węgry nie dadzą siebie odebrać prawa do ochrony granicy - oświadczył w poniedziałek w parlamencie premier Viktor Orban, nawiązując do sugestii kanclerz Niemiec Angeli Merkel, by nadać większe kompetencje Frontexowi.