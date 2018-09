Rafalska odniosła się do informacji mediów, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie płacy minimalnej osoba otrzymująca ją w 2019 r. osoba dostanie 1634 zł na rękę, a to oznacza, że rodzic samotnie wychowujący jedno dziecko będzie zarabiał o 34 złote za dużo, by otrzymać świadczenie "500 plus".

"Nie wiem, skąd wziął się ten problem. Jesteśmy w trakcie zbierania wniosków na nowy okres zasiłkowy. Rodziny dostaną decyzję, dzięki której do 30 września 2019 r. będą otrzymywały świadczenia. Dochód będzie liczony na podstawie 2017 r. i płacy minimalnej z tego roku" - powiedziała minister.

Jak mówiła, minimalna stawka godzinowa z 2019 r. będzie brana pod uwagę dopiero na okres świadczeniowy od października 2020 do września 2021 r. "Mówienie dzisiaj, że któraś z polskich rodzin z powodu podniesienia minimalnego wynagrodzenia straci prawo do +500 plus+, jest zupełnie błędne, niepotrzebnie straszące ludzi. Odbieram to jako uderzenie w rządowy program w związku z trwającą w tej chwili kampanią wyborczą. Szkoda tylko, że te stresy i lęki mogą przeżywać rodziny" - powiedziała Rafalska.

"Jak słucham tych rozważań na temat wpływu minimalnego wynagrodzenia na utratę prawa do świadczenia, to mam wrażenie, że chyba niektórzy powariowali. Czy my nie chcemy, żeby rosły wynagrodzenia? Oczywiście, że chcemy. Dla ludzi, którzy najmniej zarabiają, to jest kluczowe" - podkreśliła.

Zwróciła uwagę, że przyjdzie czas, kiedy trzeba będzie się zastanowić nad kryterium dochodowym przy "500 plus". "Ale dziś wpływ minimalnego wynagrodzenia z 2019 r. (na przyznanie świadczenia - PAP) jest żaden" - dodała minister.

W ramach programu "Rodzina 500 plus" świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie przysługuje na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego dziecka, jeśli spełniają kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu na członka rodziny 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

We wtorek Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r., przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Rząd postanowił, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. będzie wynosiło 2250 zł (w 2018 r. – 2100 zł, co oznacza wzrost o 7,1 proc. i stanowi 47,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2019 r.).