"Ten wynik utrzymuje się od pięciu miesięcy" - zaznaczył Marek Sikorski z firmy księgowej Tax Care, który przedstawił badanie.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy, jak wyliczył, w Polsce zarejestrowało się ćwierć miliona nowych jednoosobowych firm, czyli ponad 900 dziennie. "Jeszcze rok temu było to 833, dwa lata temu - lekko ponad 800 - podkreślił.

Jak powiedział Sikorski, w tym roku zanotowano też najniższy wynik, jeśli chodzi o spadek wyrejestrowań działalności gospodarczych. "W czerwcu wyrejestrowało się zaledwie 12,6 tys. przedsiębiorstw" - powiedział.

Według autorów badania przedsiębiorcy to najbardziej usatysfakcjonowana grupa pracujących. Jak zaznaczono, boom na przedsiębiorczość to m.in. efekt rozczarowania Polaków pracą na etatach.

"Zaledwie co czwarty zatrudniony w oparciu o umowę o pracę jest zadowolony ze swojej sytuacji zawodowej. Tymczasem sporą satysfakcję z pracy czerpie co drugi właściciel firmy. Być może po części właśnie dlatego działalność gospodarcza przyciąga etatowców" - zaznaczył Sikorski. Dodał, że co czwarta osoba zatrudniona na etacie deklaruje, że w ciągu najbliższych 24 miesięcy otworzy własną firmę.

Według obecnego na prezentacji prezesa Tax Care Adama Głosa można przypuszczać, że w ciągu najbliższych dwóch lat pracodawcy w Polsce znajdą się w jeszcze trudniejszej sytuacji niż obecnie, jeśli rzeczywiście tak duża grupa osób zdecyduje się zrealizować swoje przedsiębiorcze plany.

"Już teraz liczba zarejestrowanych jednoosobowych firm w Polsce przekracza 3 miliony. I choć nie wszystkie z nich utrzymują się na rynku, to dane statystyczne świadczą o imponującej chęci do pracy na własny rachunek" - mówił Głos. Zaznaczył, że praca na swoim przynosi dużą satysfakcję, a dzięki technologii – biznes prowadzi się łatwiej i szybciej niż kilkanaście lat temu.

Według autorów badania przedsiębiorczości sprzyja bycie mężczyzną i mieszkanie w dużym mieście. Co trzecia badana kobieta deklaruje, że w ciągu najbliższych dwóch lat rozpocznie własną działalność gospodarczą, a wśród mężczyzn - co drugi badany. Z zaprezentowanych danych wynika też, że osoby prowadzące działalność gospodarczą w dużych miastach są częściej niż osoby z małych miejscowości zadowolone z pracy, mają więcej pomysłów na rozwiązywanie problemów, częściej też wprowadzają swoje pomysły w życie i koncentrują się na budowaniu przynależności do zespołu - zaznaczono.

"Wyniki Indeksu przedsiębiorczości prognozują boom na zakładanie firm przez Polaków, ale pokazują też, że przedsiębiorcze osoby potrzebują lepszego przygotowania do +działania na swoim+. Dużego znaczenia nabiera rozwinięcie rynku usług dla mikrofirm oraz przygotowanie pracodawców do lepszej współpracy z samozatrudnionymi, bo wygląda na to, że jeszcze częściej niż obecnie mogą mieć z nimi do czynienia – ocenił Sikorski.

Z badania wynika też, że właściciele firm są bardziej niż etatowcy pewni siebie, więcej tworzą i są lepiej zorientowani na cel. Przedsiębiorcy są też odporniejsi na długotrwały stres i częściej deklarują umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu. Z kolei pracujący na etatach potrafią lepiej zadbać o relacje.

Badanie „Indeks Przedsiębiorczości Tax Care” przeprowadzone metodą CAWI w maju 2018 r. na grupie 308 ankietowanych.