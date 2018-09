Jaki powiedział w poniedziałek, że jest zaskoczony tym, z jakimi wyrazami sympatii spotyka się na ulicach Warszawy w ramach prowadzonej przez siebie kampanii wyborczej. Zwrócił jednocześnie uwagę, że według niektórych sondaży dogonił kandydata na prezydenta Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego.

Przyznał zarazem, że on sam nie jest faworytem wyborów na prezydenta stolicy. "Chodzę po ziemi, potrafię wejść na stronę PKW i potrafię przeczytać wyniki wyborów. Prawda jest taka, że kandydat Koalicji Obywatelskiej, czyli PO i Nowoczesnej jest zdecydowanym faworytem. Gdyby spojrzeć czysto na liczby, można zauważyć, że Platforma i Nowoczesna w ostatnich wyborach w Warszawie miały około 46 proc., a Zjednoczona Prawica 29 proc. A i tak był to najlepszy wynik od lat, więc mają bardzo dużą przewagę na starcie" - zauważył Jaki. "To jest też pewna zaleta, bo Rafał Trzaskowski musi, a ja tylko mogę" - dodał polityk.

Zapewnił, że ma dużą wolę zwycięstwa. "Ja chcę, bo wierzę w to, że Warszawa może być uczciwa. Chciałbym, by na stulecie niepodległości Warszawa była uczciwa, by miała jakąś wizję, chcę skończyć z tym skorumpowanym ratuszem, gdzie, jak sama pani prezydent mówiła, działała grupa przestępcza" - zaznaczył Jaki.

Przekonywał również, że jego zaprezentowana w niedzielę wizja "Smart city" i zabudowy okolic Wisły to nie jest "ściema", bo znajdą się pieniądze, by to zrealizować.

"To nie jest ściema, dlatego, że to nie samorząd będzie inwestował. Samorząd będzie tworzył warunki do inwestowania. Jestem przekonany, że prywatny biznes będzie chciał wejść w taki projekt. Dlatego, że biznes na świecie poszukuje takich obszarów, gdzie są tzw. +living laby+, czyli takie miejsca, gdzie można tworzyć miasta od samego początku na bazie nowych technologii" - przekonywał Patryk Jaki.

Wybory samorządowe odbędą się 21 października br., a ewentualna druga tura wyborów prezydentów, wójtów i burmistrzów 4 listopada br.