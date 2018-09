Już przełom sierpnia i września zaczął się od polskich motywów podczas Festiwalu Aszkenazyjskiego. W niedzielę Konsulat Generalny RP wspólnie z Federacją Polek w Kanadzie organizuje w mającym wielu polskich mieszkańców mieście Mississauga, koło Toronto, Rodzinny Piknik Czytelniczy połączony z Narodowym Czytaniem. W programie oprócz lektury na głos fragmentów "Przedwiośnia" jest plenerowa czytelnia polskich książek, kiermasz książek i zajęcia artystyczne dla dzieci.

"Wybraliśmy do głośnego czytania fragment o pikniku, ponieważ mamy piknik czytelniczy. Tę część +Przedwiośnia+ będzie dla nas czytał Mirosław Połatyński, aktor i reżyser pracujący w Toronto, ale formuła jest otwarta: odważni będą mogli również w głośnym czytaniu uczestniczyć" - powiedziała PAP Jolanta Grzelczyk z Konsulatu Generalnego RP w Toronto.

W plenerowej czytelni polskich książek znajdą się dzieła z księgozbioru konsulatu. "To głównie polska klasyka, a także egzemplarze +Literatury na Świecie+. Okazało się, że w bibliotece konsultatu mamy bardzo ciekawe wydania" - dodała Grzelczyk. Natomiast na kiermasz trafią polskie książki wyprzedawane przez publiczną bibliotekę w Mississauga.

Jak mówiły PAP bibliotekarki w kilku oddziałach Biblioteki Publicznej Toronto (TPL), Polacy nie mają rozwiniętych nawyków czytelniczych, choć księgozbiór w języku polskim w TPL jest bardzo duży i stale uzupełniany. Zwracały uwagę, że znacznie więcej czytają chociażby Chińczycy, którzy z reguły utrzymują kontakt z rodzimym językiem i językiem rodziców.

"Właśnie dlatego tak nam zależy na działaniach dla dzieci, żeby wyrobiły sobie zwyczaj czytania. Stąd m.in. pomysł na wykorzystanie podczas pikniku japońskiej tradycji opowieści z wykorzystaniem plansz i obrazów - kamishibai. Ta forma teatru budzi duże zainteresowanie. Oczywiście będziemy kontynuować wcześniej rozpoczęty program +Czytam po polsku+" - powiedziała Grzelczyk.

W połowie września zainteresowani polskimi imprezami będą mogli się wybrać, jak co roku, na weekendowy Polski Festiwal odbywający się na zamkniętej wówczas dla ruchu Roncesvalles Avenue. Roncesvalles w zachodniej części Toronto określano dawniej mianem polskiej dzielnicy; o tej ulicy żartobliwie mówi się "Kielbasa Street". Wielu mieszkających tam Polaków wyprowadziło się do Mississauga, ale przy Roncesvalles nadal są polskie sklepy, restauracje i spora polska społeczność. Na Polskim Festiwalu odbędzie się wieczór teatralny "Pola Negri Stories" oraz zorganizowana będzie wystawa o Polakach w historii Kanady. Festiwalowi również patronuje Konsulat Generalny RP.

Doroczny Polski Festiwal to jednak, jak inne uliczne festiwale w Toronto, przede wszystkim dni jedzenia i muzyki, stąd polskie zespoły disco polo, zespoły wykonujące muzykę ludową, ale także Polky Village Band z Toronto, który uczestniczył w jednym z koncertów otwierających Festiwal Aszkenazyjski. Na Festiwalu co roku obecni są związani z Polską artyści – w jednej z poprzednich edycji prezentowała się jedna z najlepszych w mieście szkół tanga Rhythm and Motion, prowadzona przez Elisabeth Sadowską.

Kulturalna jesień w Toronto i okolicach będzie mieć dalszy ciąg w drugiej połowie września, gdy w Living Arts Centre w Mississauga będzie gościć Teatr Narodowy z "Garderobianym" - spektaklem, którego gwiazdami są Jan Englert i Janusz Gajos.

13 września ogłoszona zostanie lista gości Międzynarodowego Festiwalu Autorów w Toronto. Według informacji, które uzyskała PAP, polskimi gośćmi tego trwającego od 18 do 28 października festiwalu literackiego będzie troje polskich pisarzy: Dorota Masłowska, Jakub Małecki i Jakub Żulczyk. Będą m.in. uczestniczyć w polskim wieczorze, który poprowadzi mieszkająca w Toronto i pisząca po angielsku Eva Stachniak, autorka bestsellerowej "Katarzyny Wielkiej" i "Bogini tańca".

Na początku listopada odbędzie się 10. edycja Festiwalu Polskich Filmów w Toronto.

Metropolia Toronto to miejsce, gdzie każdego dnia odbywają się dziesiątki wydarzeń kulturalnych. Jednak rzadko zdarza się, by w ciągu kilku tygodni pojawiło się tyle imprez z udziałem tak wielu polskich twórców, jak tej jesieni.

Z Toronto Anna Lach (PAP)