"Od prawie dwóch dekad w Olsztynie rządzi jedna i ta sama ekipa. Rzucam im wyzwanie" - oświadczył podczas inauguracji swojej kampanii 32-letni polityk partii Porozumienie. Wypij ogłosił, że do wyborów będzie szedł z hasłem "Praca. Rodzina. Rozwój". Jak oceniał - nie tylko oddaje ono główne założenia jego programu wyborczego, ale też definiuje aspiracje oraz potrzeby miasta i mieszkańców.

Wśród polityków Zjednoczonej Prawicy, którzy udzieli mu w czwartek poparcia była minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Jak powiedziała, spotykała się w tym dniu z przedsiębiorcami z woj. warmińsko-mazurskiego, w tym również w Olsztynie.

"To, co mogłam usłyszeć pewnie najczęściej, to ogromnie dużo narzekań na to, jak bardzo trudno współpracuje się przedsiębiorcom z władzami tego miasta. Jak to miasto nie docenia, że to właśnie przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy, budują produkt brutto tego regionu, są wciąż głównymi pracodawcami" - podkreśliła minister.

Oceniła, że w miejscu od wielu lat zaniedbanym przez administrację centralną i pomijanym przez główne szlaki komunikacyjne, to właśnie przedsiębiorcy stanowią o tym, czy absolwenci olsztyńskich uczelni zechcą zostać w swoim mieście.

Emilewicz podkreślała jak ważne są wybory do samorządu, który jest najbliżej obywateli i daje możliwość wpływania na ich codzienne życie. Dodała, że są to wybory ważne również dlatego, że rząd potrzebuje partnera w dobrym samorządzie po to, aby realizować inwestycje w sposób sprawny, odpowiedzialny i sprawiedliwy.

Przypomniała, że wielu kandydatów Zjednoczonej Prawicy na prezydentów miast to - podobnie jak Michał Wypij - ludzie młodzi. W jej ocenie, gwarantują oni, że styl zarządzania w tych miastach zdecydowanie się zmieni i będą tworzone warunki do rozwoju przedsiębiorczości i poprawy jakości życia mieszkańców.

Wśród głównych punktów programu wyborczego przedstawionego przez kandydata na prezydenta Olsztyna znalazła się obietnica lepszego niż do tej pory współdziałania ze strony lokalnego samorządu przy inwestycjach i projektach rządowych, w tym Mieszkania plus i Maluch plus. Wypij mówił też o planowanych działaniach służących przyciągnięciu inwestorów i zapewnieniu nowych miejsc pracy czy rozwojowi opieki zdrowotnej.

Zapewnił, że jeśli wygra to zobowiąże się do realizacji inwestycji, które pozwolą rozwiązać główny problem komunikacyjny, czyli tworzenie się korków w mieście. Wymienił m.in. budowę ulicy Nowobałtyckiej, połączenie ul. Warszawskiej z Wilczyńskiego, rozbudowę parkingów i optymalizację sieci tramwajowej, a także darmową komunikację miejską dla dzieci w wieku szkolnym.

Obiecywał realizować inicjatywy dla wsparcia samorządności, w tym rozszerzenie roli konsultacji społecznych i rad osiedli, zwiększenie budżetu obywatelskiego. Zadeklarował, że jako prezydent miasta doprowadzi do budowy nowego stadionu Stomilu i hali Urania oraz poprawi infrastrukturę sportową dla dzieci i młodzieży. Zapowiedział też wsparcie dla kultury i powrót do Olsztyna dużych imprez masowych.

Poza kandydatem Zjednoczonej Prawicy start w wyborach na prezydenta Olsztyna zapowiedzieli też m.in. Beata Bublewicz (Koalicja Obywatelska), miejski radny Krzysztof Kacprzycki (SLD), poseł Andrzej Maciejewski (Kukiz'15), Monika Falej (Komitet Wyborczy Wyborców "Wspólny Olsztyn"), a także były prezydent miasta Czesław Małkowski (własny komitet) oraz obecny prezydent Piotr Grzymowicz (własny komitet, popierany przez PSL).