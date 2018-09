Według znowelizowanego Kodeksu wyborczego, do dziewięcioosobowych obwodowych komisji wyborczych sześć osób typują te komitety, które w ostatnich wyborach dostały się do albo do Sejmu albo do sejmiku wojewódzkiego. Pozostali członkowie terytorialnej komisji wyborczej to osoby zgłoszone przez każdego z pełnomocników wyborczych reprezentujących pozostałe komitety wyborcze.

W związku z tym, że w jesiennych wyborach samorządowych PO i Nowoczesna postanowiły po raz pierwszy wystartować jako Koalicja Obywatelska, nie obowiązuje je przepis, z którego mogłyby skorzystać jako samodzielnie startujące partie, które w ostatnich wyborach dostały się do albo do Sejmu albo do sejmiku wojewódzkiego – wynika z interpretacji Państwowej Komisji Wyborczej.

Co za tym idzie, PO i Nowoczesna nie mają gwarancji, że ich przedstawiciele wejdą do obwodowych komisji wyborczych.

Z dokumentu PKW wynika także, że Koalicja Obywatelska została poinformowana 24 sierpnia, że w przypadku, gdy Platforma Obywatelska utworzy jednocześnie w wyborach samorządowych komitet wyborczy partii politycznej, będzie on uprawniony do zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w trybie obowiązującym komitety, które w ostatnich wyborach dostały się do albo do Sejmu albo do sejmiku wojewódzkiego, do wszystkich komisji, do których nie zostaną zgłoszeni kandydaci przez koalicyjny komitet wyborczy Koalicji Obywatelskiej.

Lider PO Grzegorz Schetyna – jak mówił na briefingu prasowym podczas XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy – w przepisach Kodeksu wyborczego upatruje "chęci wyeliminowania przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej z komisji wyborczych". "Nie pozwolimy, by te wybory odbyły się poza kontrolą, będziemy umawiać się z PSL, które ma stałego przedstawiciela w obwodowych komisji, weźmiemy także udział w losowaniu" - podkreślił.

Schetyna dodał, że o interpretacji przepisów dowiedział się już po tym, jak Koalicja Obywatelska została zawiązana.

Zdaniem polityka jesienne wybory samorządowe, w związku z nowelizacją Kodeksu wyborczego, muszą być "szczególnie oglądane". "My będziemy to robić, my będziemy organizować, pomagać, inspirować także obywatelski ruch kontroli tych wyborów" – zadeklarował Schetyna.

Szef PO zachęcał też obywateli do zaangażowania w wyborach samorządowych w roli mężów zaufania. "Zrobimy wszystko, żeby być w każdej komisji, żeby byli mężowie zaufania, żeby dokumentować proces, przede wszystkim, liczenia głosów" – dodał.

Obwodowe komisje wyborcze (czyli te działające w lokalach wyborczych) tworzą osoby z biernym prawem wyborczym do Sejmu, które zostaną wskazane przez komitety wyborcze, z których list na danym terenie startują kandydaci na radnych oraz wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.

W skład obwodowej komisji wyborczej wchodzi 9 osób, wśród których jest nie więcej niż 6 osób zgłoszonych po jednej przez każdego z pełnomocników reprezentujących komitety wyborcze partii politycznych bądź koalicji partii, z których list odpowiednio w ostatnich wyborach wybrano radnych do sejmiku województwa (z tym że kandydatów można zgłaszać tylko na obszarze województwa, na terenie którego komitet wyborczy wprowadził w ostatnich wyborach radnych do sejmiku województwa) albo wybrano posłów. Pozostali członkowie terytorialnej komisji wyborczej to osoby zgłoszone przez każdego z pełnomocników wyborczych reprezentujących pozostałe komitety wyborcze.

Gdyby liczba członków komisji powołanych w taki sposób okazała się mniejsza niż 9, pozostałych kandydatów do składu komisji wyłania się w publicznym losowaniu spośród osób zgłoszonych przez wszystkich pełnomocników wyborczych (każdy z nich może zgłosić do losowania tyle osób, ile brakuje do liczby 9). Gdyby nawet w losowaniu nie udało się wyłonić 9 osób, minimalny skład obwodowej komisji wyborczej wynosi 5 członków.

Z kolei gdyby liczba członków komisji miała być większa niż 9, kandydatów, w liczbie stanowiącej różnicę między liczbą 9 a liczbą członków powoływanych, wyłania się w losowaniu spośród osób zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych komitetów, poza komitetami partii politycznych i ich koalicji.

Do zadań obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie należy: przeprowadzenie głosowania w obwodzie; czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania. Obwodowa komisji wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie zajmować się będzie: ustaleniem wyników głosowania w obwodzie, podaniem ich do publicznej wiadomości i przesłaniem wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.