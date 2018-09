Kandydatka na prezydenta Warszawy Koalicji Ruchów Miejskich Justyna Glusman oceniła na konferencji prasowej na warszawskich Odolanach, że przepełnione szkoły i nauka na dwie zmiany "to nowe standardy, które przywitały warszawskich uczniów w tym roku szkolnym". "Niestety ta sytuacja i te standardy ulegają pogorszeniu z roku na rok" - zaznaczyła.

Glusman zaprezentowała kilka propozycji programowych Ruchów Miejskich dotyczących edukacji. Wskazała w tym kontekście na budowę żłobków, przedszkoli i szkół w miejscach, w których ich brakuje. Wymieniła tu takie dzielnice jak Wilanów, Białołękę, Bielany, czy Odolany.

Jak dodała, drugą propozycją jest planowanie przestrzenne. "Skończymy z chaotycznym rozwojem nowych osiedli, skończymy z taką praktyką niestawiania żadnych warunków deweloperom, bo okazuje się dzisiaj, że działek pod edukację - tak jak na Odolanach - zostało bardzo mało. Dopilnujemy tego, aby plany przede wszystkim powstawały tam, gdzie pojawia się najwięcej dzieci, gdzie potrzeby w zakresie miejsc w szkołach, przedszkolach i żłobkach są największe" - zapowiedziała Glusman.

Ruchy Miejskie chcą też wprowadzenia do szkół odpowiednich standardów. "Chodzi nam o to, aby szkoły we wszystkich dzielnicach były dobre, po to, żeby zachęcić rodziców do posyłania dzieci do szkoły blisko domu. To jest korzystne dla miasta, to jest korzystne dla rodziców, dla społeczności lokalnej i dla dzieci, które mają kolegów i koleżanki ze swojego osiedla" - podkreśliła Glusman.

Ruchy miejskie chcą też przywrócenia darmowych zajęć dodatkowych w warszawskich świetlicach. "Bo zniknęły one w ostatniej kadencji z bardzo wielu szkół i pozostały tylko i wyłącznie zajęcia komercyjne" - zauważyła Glusman.

Prócz tego - jak dodała - jej formacja proponuje przywrócenie szkolnych stołówek oraz wydłużenia godzin działania świetlic szkolnych, a także przedszkoli do godziny 18. "Chcemy też, żeby dzieci mogły pieszo, rowerem, czy komunikacją miejską bezpiecznie dotrzeć do swojej szkoły" - podkreśliła. (PAP)

autor: Edyta Roś