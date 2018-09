Bus z przedstawicielami polskiej prokuratury wjechał na teren lotniska niecały kwadrans przed godz. 9 rano czasu lokalnego (ok. godz. 7.45 w Polsce). Chwilę wcześniej wjechały na ten teren dwa samochody Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej.

Droga dojazdowa na teren lotniska nadal jest strzeżona; od wtorku pojawia się na niej wojskowy samochód ciężarowy, który blokuje przejazd i zasłania widok bramy w głębi. Zaraz za bramą, już na terenie lotniska, znajduje się niebieski namiot, w którym rozmieszczono aparaturę kontrolną. Przebieg kontroli w namiocie pokazano na nagraniu wideo opublikowanym w poniedziałek na stronie internetowej Komitetu Śledczego; na filmie widać przedstawicieli polskiej grupy.

Rosyjski portal internetowy Lenta.ru podkreśla w środę, że "wszyscy przedstawiciele Polski" biorący udział w badaniu wraku samolotu "najpierw przejdą staranną kontrolę" zgodną z regułami lotnictwa cywilnego. Chodzi o "pełną kontrolę rzeczy przy pomocy introskopów (rentgenowskich), kontrolę na obecność materiałów wybuchowych i postronnych przedmiotów" - pisze Lenta.ru. Zaznacza, że przedstawiciele polskiej grupy "przebiorą się w specjalne stroje, wykluczające trafienie do pomieszczenia przedmiotów postronnych".

"Dopiero potem polscy specjaliści w asyście śledczych z Komitetu Śledczego i rosyjskich tłumaczy zostaną dopuszczeni do hangaru, gdzie będą mogli obserwować badanie wraku" - zapowiada Lenta.ru. Podkreśla następnie: "Jak powiedział jeden z pracowników grupy śledczej, wszystko to zostanie zrobione +po to, by wykluczyć trafienie na dowody rzeczowe materiałów i przedmiotów niemających związku z wydarzeniem+".

"Rosja ma zamiar nie dopuścić do nawet teoretycznej możliwości sfałszowania wniosków na temat katastrofy - i będzie działać w ścisłej zgodzie z międzynarodowymi wymogami kryminalistycznymi" - utrzymuje rosyjski portal.

Jak informowała Prokuratura Krajowa RP, wyjazd prokuratorów i techników kryminalistycznych jest wynikiem realizacji wniosków o pomoc prawną kierowanych do Prokuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej, w których zespół śledczy zwracał się m.in. o przeprowadzenie dodatkowych oględzin elementów konstrukcyjnych samolotu Tu-154M.

Wrak samolotu znajduje się na płycie lotniska w Smoleńsku. Władze Rosji twierdzą, że nie mogą przekazać go Polsce, dopóki nie zakończą swojego śledztwa; 31 sierpnia Komitet Śledczy FR ponownie poinformował, że śledztwo to nadal trwa. Przedstawiciele polskich władz wielokrotnie poruszali w rozmowach ze stroną rosyjską sprawę zwrotu Polsce wraku Tu-154M.

10 kwietnia 2010 roku samolot Tu-154M z polską delegacją udającą się na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej rozbił się pod Smoleńskiem. Zginęło 96 osób, w tym prezydent RP Lech Kaczyński wraz z małżonką, wielu wysokich rangą urzędników państwowych i dowódców wojskowych.