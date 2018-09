W.Brytania: Związek zawodowy GMB poparł ponowne głosowanie ws. Brexitu

Trzeci co do wielkości brytyjski związek zawodowy GMB udzielił we wtorek poparcia dla organizacji drugiego głosowania ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, argumentując, że "to, jak opuścimy UE jest równie ważne, jak sama decyzja o wyjściu".