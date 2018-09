Mordaka - jako kandydata na prezydenta Radomia - zaprezentował we wtorek na konferencji prasowej wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15). Jego zdaniem, jako architekt urbanista z wykształcenia, Mordak jest osobą doskonale przygotowaną do sprawowania urzędu prezydenta miasta.

Tyszka podkreślił, że poseł z Radomia jest zaangażowany w prace zespołów parlamentarnych współpracujących z USA i z Tajwanem. "W kontaktach z naszymi partnerami zagranicznymi zachwala Radom jako miejsce, które potrzebuje poważnych inwestycji" - podkreślił Tyszka.

Zdaniem Mordaka Tajwańczycy są otwarci na inwestycje w takich miastach jak Radom. Dlatego - jak zaznaczył - współpraca z tym krajem może zaowocować powstawaniem w Radomiu nowych miejsc pracy.

Jako przyszły prezydent Radomia, Mordak zadeklarował transparentność w radomskim samorządzie. "Będziemy obywateli informować, jakie decyzje są podejmowane. Będą przejrzyste konkursy na stanowiska, od których dużo zależy" - zaznaczył polityk Kukiz’15.

Przedstawił też swoją koncepcję rozwoju lotniska w Radomiu, z którego nie odbywają się teraz regularne loty. Według Mordaka, radomski port lotniczy należy ponownie uruchomić bez większych nakładów finansowych i "spowodować, żeby co roku mogło korzystać z niego ok. 1 mln pasażerów". Jego zdaniem, takie rozwiązanie "wiązałoby się z małą uciążliwością dla miasta, a jednocześnie spowodowałoby bezproblemowe finansowanie tej inwestycji"

Na listach Kukiz’15 w wyborach samorządowych znajdą się także przedstawiciele innych ugrupowań i środowisk, m.in. Prawicy Rzeczypospolitej, NSZZ "Solidarność" i kandydaci niezależni, jak b. posłanka PiS Marzena Wróbel, znana m.in. ze swej działalności w tzw. komisji ds. nacisków, w latach 2008-2011.

"Paweł Kukiz po to wszedł do polityki, żeby otworzyć ją na nowych ludzi. Staramy się to teraz robić lokalnie w wyborach samorządowych, żeby Polska, Radom nie był skazany na wybór miedzy PiS a PO, dlatego, że to nie jest żaden wybór, to jest jeden partyjny układ" - podkreślił Tyszka.

W Radomiu o fotel prezydenta miasta ubiega się także obecny prezydent Radomia Radosław Witkowski (Koalicja na Rzecz Zmian, którą tworzą m.in. PO i Nowoczesna), Wojciech Skurkiewicz (PiS), Marcin Dąbrowski (SLD), Adam Duszyk (PSL), Ryszard Fałek (Bezpartyjni Radomianie) i z własnego komitetu - Rafał Czajkowski. (PAP)

autor: Ilona Pecka