Kosiniak-Kamysz zaprosił we wtorek dziennikarzy na targ w Otwocku i zaprezentował kandydatów do władz gminy i powiatu, w którym rządzi obecnie PSL oraz kandydata na prezydenta Otwocka. Jako dokonania minionej kadencji wskazał m.in. budowę łączącego Otwock z Józefowem mostu. Ludowcy na otwockim targowisku, gdzie wtorek jest dniem największego handlu, zbierali podpisy pod projektem ustawy o emeryturze bez podatku.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że PSL - jak most nad Świdrem między dwoma podwarszawskimi miejscowościami - łączy a nie dzieli Polaków. Apelował też, by głosować na kandydatów Stronnictwa. "To są naprawdę sprawdzeni samorządowcy, ludzie którzy łączą, a nie dzielą. Ten most, o którym była mowa to wyraz naszej autentycznej działalności w terenie. Łączymy nie tylko w tej przestrzeni publicznej, szukamy porozumienia, ale przede wszystkim budujemy mosty - dajemy szansę na połączenie mieszkańców" - przekonywał.

Przypomniał, że Otwock to kolejne miasto, które przystępuje do akcji zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o emeryturach bez podatku. Zaznaczył, że liczy na dobry wynik PSL wyborach 21 października.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że jednym z punktów programu wyborczego PSL jest opieka zdrowotna. Przypomniał, że w poniedziałek - w pierwszym dniu szkoły obiecywano dentobusy, jednak zapowiadanej i obiecanej opieki stomatologiczna nie ma. "Dentobusy nie ruszyły. My proponujemy, by we wszystkich gminach, gdzie będą wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast z PSL, do końca szkoły średniej była opieka stomatologiczna w gabinetach stomatologicznych" - powiedział polityk.

Dodał, że to nie to samo, co 16 dentobusów, bo to nie zapewni poprawy sytuacji dzieci i młodzieży, skoro w tej grupie mamy np. 85 proc. dwunastolatków, które mają próchnicę.

Kosiniak-Kamysz, który z zawodu jest lekarzem przypomniał, że próchnica jest to choroba, która później może wywoływać inne schorzenia. "Trzeba zrobić wszystko żeby dzieciaki były zdrowe. Stawiamy na opiekę stomatologiczną realizowaną przy współudziale samorządów" - zadeklarował lider PSL.(PAP)

autor: Aleksander Główczewski