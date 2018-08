"Pan prezydent będzie w drugiej połowie września w Stanach Zjednoczonych, będzie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, jest planowana wizyta w Białym Domu, natomiast zasadą jest, że strona amerykańska informuje - ponieważ jest stroną zapraszającą - o terminie wizyty. Więc my z cierpliwością czekamy na oficjalny komunikat Białego Domu" - powiedział w poniedziałek Dera na antenie TVP Info.

Dopytywany, kiedy można spodziewać się komunikatu, Dera odparł, że powinien on być "na dniach".

Jak mówił, plan wizyty polskiego prezydenta z uwzględnieniem wizyty w Białym Domu jest gotowy. "Zasadą jest to, że to strona zapraszająca podaje ten komunikat i wtedy mamy dopiero stuprocentowe potwierdzenie. Na etapie Kancelarii jest to przygotowane" - podkreślił.

Dera pytany też był o ewentualną wizytę amerykańskiego prezydenta w Polsce. "Patrząc tak realistycznie, pan prezydent Stanów Zjednoczonych był w Polsce, pan prezydent Polski będzie - mam nadzieję - w Stanach Zjednoczonych i dojdzie do spotkania, trudno sobie wyobrazić, żeby w ciągu półtora miesiąca od tego spotkania była kolejna wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych" - powiedział sekretarz stanu.

Donald Trump wraz z małżonką Melanią odwiedzili Polskę na początku lipca ubiegłego roku. Prezydent USA wygłosił wtedy przemówienie na pl. Krasińskich w Warszawie.