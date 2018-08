"Debata z Rafałem Trzaskowskim zawsze i wszędzie" - powiedział dziennikarzom Jaki dodając, że nie należy też lekceważyć innych kandydatów na prezydenta stolicy.

"Wezmę udział w debatach, które będą poświęcone przyszłości Warszawy, ale dla mnie najważniejsze jest to, aby powstrzymać szaloną ideologiczną politykę Rafała Trzaskowskiego w Warszawie" - powiedział Jaki.

Powtórzył, że wybór między nim, a Rafałem Trzaskowskim, to wybór między Warszawą pragmatyczną, która koncentruje się na konkretnych problemach mieszkańców takich jak komunikacja, "a Warszawą ideologiczną Rafała Trzaskowskiego, który mówi, że najważniejsze jest to, żeby walczyć z PiS-em".

O rywalizację między Jakim i Trzaskowskim w wyborach prezydenta Warszawy i wynik najnowszego sondażu był pytany we wtorek wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Z badania Kantar Millward Brown SA dla "Faktów" TVN i TVN24 opublikowanego w poniedziałek wynika, że w I turze wyborów prezydenta Warszawy Trzaskowski uzyskałby 37 proc. głosów, a Jaki - 33 proc., wybory w drugiej turze wygrałby Trzaskowski zdobywając 56 proc. głosów, Jaki uzyskałby 37 proc.

Zapytany, czemu Jaki zawdzięcza wzrost poparcia Terlecki stwierdził, że "przede wszystkim swojej pracowitości, energii, takiemu poczuciu, że jego kampania jest też częścią kampanii ogólnopolskich, co widać w mediach".

"Na razie zbliża się do Trzaskowskiego, który też popisuje się, jak wszyscy wiemy, rozmaitymi wpadkami. Wydaje mi się, że wygląda to marnie. Chodzą takie pogłoski, że zostanie jeszcze podmieniony, że kto inny będzie kandydować zamiast niego" - powiedział polityk PiS. "Liczymy na to, że jego wynik (Patryka Jakiego) będzie na tyle dobry, że w drugiej turze będzie miał szansę wygrać w Warszawie" - dodał Terlecki.

Zapewnił, że wybory w każdym mieście są ważne dla PiS. "Każdy wariant w każdym mieście ważnym, a każde jest ważne, jest poważnie brany pod uwagę i wszędzie walczymy o zwycięstwo" - dodał.

Wybory samorządowe odbędą się 21 października; druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - 4 listopada.

Do tej pory chęć ubiegania się o prezydenturę Warszawy ogłosili obok Jakiego i Trzaskowskiego także m.in. lider Wolnego Miasta Warszawa Jan Śpiewak (komitet Wygra Warszawa), rzecznik PSL Jakub Stefaniak, b. wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz, kandydat SLD Andrzej Rozenek, Justyna Glusman (Koalicja Ruchów Miejskich skupiona wokół stowarzyszenia Miasto Jest Nasze), burmistrz Targówka Sławomir Antonik (Bezpartyjni), a także lider Ruchu Sprawiedliwości Społecznej Piotr Ikonowicz. Swojego kandydata w tym tygodniu ma przedstawić również Kukiz'15. W tym kontekście wskazuje się m.in. posła Marka Jakubiaka oraz wicemarszałka Sejmu Stanisława Tyszkę. (PAP)

autor: Edyta Roś, Grzegorz Bruszewski