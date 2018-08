Zwłoki ostatniego poszukiwanego leżały pod wielkim blokiem cementu z zawalonego fragmentu mostu-wiaduktu. To ciało pracownika miejskiego przedsiębiorstwa komunalnego, który wracał samochodem do domu po zakończeniu zmiany.

W sobotę, gdy we Włoszech obowiązuje żałoba narodowa, w Genui odbyły się państwowe uroczystości pogrzebowe 19 ofiar wtorkowego zawalenia się wiaduktu. W ceremonii uczestniczyli prezydent Sergio Mattarella i premier Giuseppe Conte.

Oddany do użytku w 1967 roku wysoki most autostrady A10 długości prawie 1200 metrów zawalił się we wtorek o godzinie 11.50 w trakcie gwałtownej ulewy nad miastem. Z wysokości 100 metrów runął środkowy, długi odcinek drogi, pociągając za sobą około 30 samochodów i trzy ciężarówki. Wiele z tych pojazdów zostało doszczętnie zmiażdżonych.