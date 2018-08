Zobaczymy, jak zadecyduje – powiedziała Urszula Rusecka z Prawa i Sprawiedliwości.

– Trzymamy kciuki, aby nie zabrakło odwagi panu prezydentowi. Myślę, że ani my, ani Polacy nie chcą tego duopolu PO-PIS-u, bo już są tym zmęczeni ocenił Paweł Szramka z Kukiz’15. Goście programu „Minęła 8” odnieśli się do wypowiedzi prezydenta, w której powiedział, że nie wyklucza zawetowania ustawy zmieniającej ordynację do PE.