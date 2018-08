Prowadzona przez Fundację "Projekt: Polska" klubokawiarnia "Państwomiasto" rozpoczęła działalność w lokalu przy ul. Andersa w 2012 r. Obecnie - jak poinformowali przedstawiciele fundacji - z powodu planowanej przez miasto podwyżki czynszu, który miałby z niecałych 15 tys. zł miesięcznie wzrosnąć do ok. 20 tys., klubokawiarnia w najbliższych dniach zakończy działalność w dotychczasowej siedzibie na Muranowie.

Do sprawy odniosła się kandydatka Koalicji Ruchów Miejskich na prezydenta Warszawy, która stwierdziła, że polityka lokalowa miasta jest niejasna i nie wiadomo, jakie kryteria rządzą wysokością czynszów dla różnych lokalizacji i najemców.

"Miasto Warszawa nie potrafi dobrze zarządzać lokalami użytkowymi i nie ma strategii ich najmu. Wartościowe inicjatywy padają, a z drugiej strony całe ulice pozostają zdominowane przez pustostany. Potwierdza to historia klubokawiarni +Państwomiasto+, która jest kolejną ofiarą swojego sukcesu. Najemcom udało się pogodzić działalność społeczną z komercyjną, ale ten sukces zauważył także śródmiejski Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, znacząco podnosząc czynsz. Na tyle wysoko, że klubokawiarnia będzie musiała zmienić lokalizację" - wskazała Glusman w informacji przekazanej we wtorek PAP.

W jej ocenie miasto powinno z jednej strony wspierać wartościowe inicjatywy społeczne i kulturalne, stosując preferencje czynszowe, a z drugiej - tworzyć przyjazne warunki dla prowadzenia biznesu. "Priorytetem powinno być zagospodarowanie miejskich lokali i takie zarządzanie, aby prowadzona w nich działalność sprzyjała tworzeniu pełnych życia miejskich ulic" - stwierdziła Glusman.

Kandydatka ruchów miejskich skupionych skupionych wokół stowarzyszenia Miasto Jest Nasze zaproponowała też wprowadzenie kilka zasad, które - jak oceniła - poprawią funkcjonowanie lokali użytkowych.

Pierwsza z propozycji Glusman zakłada najem na czas określony, z dłuższym okresem wypowiedzenia. "Bez stabilności i perspektywy dłuższego pobytu w lokalu najemcy nie są skłonni w niego inwestować" - wskazała.

Kolejna propozycja to "jawne, ogólnodostępne kryteria wprowadzania podwyżek dla wszystkich lokali miejskich". "Uniemożliwi to arbitralne decyzje i preferencyjne układy dla wybranych" - uznała.

Glusman zaproponowała też, by w umowie najmu znajdowała się klauzula o ewentualnych podwyżkach czynszu jako niewielki procent od obrotów powyżej określonego pułapu niezbędnego dla rentowności przedsięwzięcia. "Pozwoli to na zwiększenie dochodów miasta wraz z rozwojem biznesu, a z drugiej strony na utrzymanie lokalu przez najemcę" - stwierdziła.

W obronie klubokawiarni "Państwomiasto" stanął też we wtorek Jan Śpiewak, kandydat na prezydenta Warszawy komitetu Wygra Warszawa tworzonego przez Wolne Miasto Warszawa, Partię Razem, Inicjatywę Polska i Zielonych. Zapewnił on, że jeśli zostanie prezydentem stolicy "Państwomiasto" wróci na swe miejsce. Według Śpiewaka, plan podniesienia czynszu, który doprowadził do tego, że ta klubokawiarnia znika z ul. Andersa, to uderzenie w demokratyczne miejsce debaty oraz atak na społeczeństwo obywatelskie.

W sprawie klubokawiarni głos zabrał też kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryk Jaki, który zadeklarował, że jeżeli zostanie prezydentem stolicy klubokawiarnia "Państwomiasto" wróci na "swoje miejsce". "Nieważne czy zgadzam się, czy nie zgadzam się z prowadzącą lokal organizacją, Warszawa potrzebuje miejsc, gdzie można swobodnie dyskutować. Jak zostanę prezydentem #PaństwoMiasto wróci na swoje miejsce" - napisał we wtorek na Twitterze Jaki.

Z kolei kandydat PO i Nowoczesnej na prezydenta stolicy Rafał Trzaskowski napisał na Twitterze, że sytuacja z "Państwomiasto" pokazała, że "potrzebne jest rozwiązanie systemowe, a nie ad hoc". "Czasami najlepsze chęci rozbijają się o problem komunikacji. Dlatego zapowiadam twarde egzekwowanie elastycznych czynszów dla miejsc, które pozytywnie wpływają na zmianę charakteru Warszawy" - napisał Trzaskowski.

We wtorek wieczorem ws klubokawiarni "Państwomiasto" prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltza napisała na Twitterze, że miasto wystąpiło z propozycją spotkania, "na którym strony mogłyby spróbować raz jeszcze porozmawiać o warunkach wynajmu". "Cenimy działania i inicjatywy realizowane przez Państwomiasto, z samego rana rozmawiałam z władzami Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa" - poinformowała.