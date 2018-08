Pod koniec lipca Senat przyjął bez poprawek nowelizację Kodeksu wyborczego dot. ordynacji do Parlamentu Europejskiego; według noweli każdy okręg ma mieć przypisaną konkretną liczbę - co najmniej trzech - posłów wybieranych do europarlamentu. Teraz nowela czeka na podpis prezydenta.

W zeszły piątek przedstawiciele ugrupowań politycznych: Kukiz'15, PSL, Partii Razem oraz Prawicy Rzeczypospolitej - z inicjatywy stowarzyszenia Klub Jagielloński - skierowali do prezydenta Andrzeja Dudy list z apelem o zawetowanie nowelizacji Kodeksu wyborczego, dotyczącej ordynacji do Parlamentu Europejskiego.

Kosiniak-Kamysz na wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie ponownie zaapelował do prezydenta o zawetowanie tej noweli. "Chcemy jeszcze raz - w imieniu PSL, ale również tych wszystkich środowisk, które nie zgadzają się z zaproponowaną i przyjętą przez PiS ordynacją wyborczą - zwrócić się do pana prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie ustawy, wprowadzającej nową, zbójecką, złodziejską ordynację do PE" - podkreślił szef ludowców.

Lider PSL powiedział, że jest gotowy do rozmów na temat nowej ordynacji. "My zgłaszaliśmy poprawki, żeby Polska była jednym okręgiem (wyborczym). Gdyby pan prezydent zdecydował się na przedstawienie takiego projektu, to oczywiście go poprzemy, bo można dyskutować o ordynacji, można zmieniać ordynację, ale trzeba robić to mądrze i z głową, a nie tylko po to, żeby ustawiać warunki gry dla siebie" - przekonywał Kosiniak-Kamysz.

Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński poinformował w piątek, że nowelizacja Kodeksu wyborczego dotycząca wyborów do Parlamentu Europejskiego jest w tej chwili analizowana, a prezydent podejmie decyzję w tej sprawie w ciągu dwóch tygodni. "Docierają do pana prezydenta oczywiście różne apele, różnych środowisk, głosy, analizy dotyczące tej ustawy. Wszystkie te analizy i głosy przez pana prezydenta i przez prawników prezydenckich są dogłębnie analizowane, decyzji jeszcze nie ma, pan prezydent ma (na nią) jeszcze około dwóch tygodni" - dodał Łapiński.

Według opinii senackiego Biura Legislacyjnego ws. projektu zmian w ordynacji wyborczej do PE, zawarty w niej podział na okręgi wyborcze "spowoduje, że Polska będzie jedynym w Unii krajem, w którym efektywny próg wyborczy przekracza i to ponad 3-krotnie, unijne maksimum 5 proc.". "W Polsce efektywny próg wyborczy będzie wynosił 16,5 proc. Tyle głosów w skali kraju będzie musiał otrzymać komitet wyborczy, żeby uzyskać mandat" - wskazali senaccy legislatorzy. (PAP)

autor: Edyta Roś