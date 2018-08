W środę, w 74. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego, premier Mateusz Morawiecki zapowiedział przygotowanie projektu nowelizacji ustawy dotyczącego grobów żołnierzy walczących o niepodległość Polski oraz zwiększenie o 100 proc. specjalnego funduszu wsparcia weteranów, którzy są w trudnej sytuacji życiowej.

"Taki fundusz znajduje się w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Do tej pory było to w skali roku 15 mln zł, w ustawie budżetowej na rok 2019 zostanie zapewniona 100-procentowa podwyżka, czyli te środki wzrosną do 30 mln zł" - powiedział PAP Dworczyk.

Szef KPRM poinformował również, że zapowiedziany przez szefa rządu projekt nowelizacji ustawy o grobach i cmentarzach wojennych będzie zakładał zmiany idące w trzech kierunkach.

Instytut Pamięci Narodowej zostanie zobowiązany do przygotowania spisu i przeprowadzenia szerokiej kwerendy grobów osób, które walczyły o niepodległość Polski.

Ponadto projekt noweli da podstawę prawną do przejęcia przez państwo opieki i finansowania utrzymania grobów polskich bohaterów w sytuacjach, gdy nie ma już osób, które mogłyby opiekować się mogiłami.

"Po trzecie zostanie utworzona podstawa prawna do tego, aby rodziny, które są gorzej sytuowane, a które opiekują się grobami krewnych, którzy walczyli o niepodległość ojczyzny, mogły ubiegać się o dofinansowanie na niezbędne remonty, na utrzymanie takich mogił" - powiedział Dworczyk.

Poinformował, że projekt nowelizacji jest w tej chwili konsultowany i jeszcze w sierpniu zostanie opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. "Mamy nadzieję, że parlament bardzo szybko uchwali tę nowelizację. Chcielibyśmy, aby do końca kalendarzowego lata to prawo zostało przyjęte" - dodał szef KPRM. (PAP)

autorka: Aleksandra Rebelińska