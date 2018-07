W poniedziałek Biuro Krajowej Rady Sądownictwa poinformowało, że do KRS wpłynęło 148 kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego. Najwięcej - 65 kandydatur - wpłynęło na wakaty w Izbie Dyscyplinarnej SN.

Sędzia Mitera pytany we wtorek przez PAP, czy KRS ujawni listę kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego, zapowiedział, że - według niego - przepisy o dostępie do informacji publicznej obligują Radę do tego, aby na stronie pojawiła się lista kandydatów.

"Dostęp do informacji publicznej czyli BiP obliguje nas do tego, aby na stronie pojawiła się lista kandydatów, co prawda nie wskazuje terminu w jakim to powinno być” - zaznaczył Mitera.

Jak dodał, lista kandydatów na sędziów SN pojawi się "dopiero po zakończeniu procesu rekrutacji pod względem formalnym". "Czyli siedem albo 14 dni przed posiedzeniem plenarnym (KRS), czyli przed wyborem kandydatów" - podkreślił.

Wcześniej Mitera mówił PAP, że najbliższe posiedzenie KRS jest zaplanowane od 18 września.

W końcu czerwca w Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie prezydenta Andrzeja Dudy o wolnych stanowiskach sędziego w SN. Zgodnie z obwieszczeniem, do objęcia są łącznie 44 wakaty sędziowskie. Zgodnie z ustawą o SN, każda osoba, która spełnia warunki do objęcia stanowiska sędziego SN, mogła zgłosić swoją kandydaturę KRS w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia.

Termin na zgłoszenie kandydatur upłynął 29 lipca, ale z uwagi, że była to niedziela - jak informowało PAP Biuro KRS - kandydatury mogły wpływać jeszcze w poniedziałek 30 lipca. W związku z tym, na ostateczne podsumowanie trzeba więc będzie poczekać najprawdopodobniej do drugiej połowy tygodnia.