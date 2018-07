O sprawie napisał w poniedziałek brytyjski dziennik "The Guardian".

Kaos i jego opiekun Fabiano Ettore jako jedni z pierwszych przybyli na miejsce tragedii i przez kolejne tygodnie u boku zespołów ratunkowych uczestniczyli w wyszukiwaniu i wydobywaniu ocalałych spod zawalonych budynków. Odwaga i oddanie, jakimi wykazał się w akcji ratunkowej, zyskały Kaosowi przydomek "psiego bohatera" Włoch.

Ponadtrzyletni czworonóg pomagał ratownikom także po trzęsieniu ziemi w Nursji w środkowych Włoszech na jesieni 2016 roku, ostatnio uczestniczył też w poszukiwaniach zaginionych osób.

W weekend Ettore znalazł ciało otrutego psa w przydomowym ogrodzie w miejscowości Sant'Eusanio Forconese w prowincji L'Aquila. "Brak mi słów. Nie jestem w stanie pojąć czegoś tak strasznego. Żył jeszcze o drugiej nad ranem, słyszałem, jak szczeka" - powiedział.

Działacze organizacji na rzecz praw zwierząt potępili zabójcę Kaosa jako "niebezpiecznego przestępcę" i zaapelowali o wprowadzenie surowszych kar wobec osób znęcających się nad zwierzętami. "Zabito bohatera, który wraz z ratownikami, w tamtych dramatycznych godzinach szukał ocalałych z tragedii. Kaos ratował ludzi, a teraz ludzie go otruli" - powiedział Rinaldo Sidoli z organizacji Animalisti Italiani.

"Nie spoczniemy, dopóki nie zostanie wymierzona sprawiedliwość" - zadeklarował.

Policja wszczęła dochodzenie w sprawie otrucia.

Ilaria Fontana, polityczka ze współrządzącego we Włoszech Ruchu Pięciu Gwiazd, zapowiedziała wykrycie sprawców. "To nie do przyjęcia. Ci, którzy nie szanują zwierząt, zapłacą" - powiedziała.

Do apeli o bardziej zdecydowane działania w walce z otruciami zwierząt przyłączyli się także trzej ministrowie - przekazała agencja AP, nie podając ich nazwisk. Agencja przypomina, że otrucia psów nie należą we Włoszech do rzadkości.

Włoska deputowana Michela Brambilla z Movimento Animalisto, działającego jako frakcja w ramach centroprawicowej Forza Italia, w rozmowie z AP wyraziła nadzieję, że "śmierć Kaosa, która poruszyła sumienie Włochów", przyspieszy przyjęcie projektu ustawy w sprawie ochrony zwierząt, który sama zgłosiła w tym roku.