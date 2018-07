CBA: tezy o nielegalnym przesłuchaniu Gawłowskiego to próba pomówienia

Stwierdzenia o nielegalnym przesłuchaniu posła PO Stanisława Gawłowskiego i usiłowaniu nakłaniania go przez funkcjonariuszy CBA, by obciążał polityków PO to próba pomówienia. CBA rozważa kroki prawne - oświadczyło w niedzielę Biuro w stanowisku przesłanym PAP.