Prezes PiS był pytany, czy Andrzej Duda będzie kandydatem PiS w następnych wyborach w kontekście sprawy referendum konstytucyjnego. W środę Senat nie poparł wniosku prezydenta Andrzeja Dudy o przeprowadzenie referendum konsultacyjnego ws. zmian w konstytucji.

"To bardzo ważna idea, bardzo ważny pomysł; my podchodzimy do tego z wielkim szacunkiem tak jak z wielkim szacunkiem podchodzimy do pana prezydenta" - zaznaczył Kaczyński.

Na pytanie o to, czy aktualna jest zapowiedź, że Andrzej Duda będzie kandydatem PiS na prezydenta w 2020 r., odpowiedział: "Oczywiście, to jest całkowicie aktualne".