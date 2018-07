- To nie jest oferta dla nas. Z wspieranym przez Rosję, Zjednoczeniem Narodowym (ugrupowaniem Marine Le Pen –red.) nam nie po drodze, Alternatywę dla Niemiec sami wyrzucaliśmy z grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów – mówi DGP europoseł PIS Karol Karski.

- My nie jesteśmy antysystemowi. Jesteśmy za członkostwem w UE, choć dążymy do tego, by działała lepiej. To oferta antysystemowa, dla tych którzy chcą rozbić Unię - dodaje. Bannon jest co prawda poza Białym Domem, jednak jego plan jest tożsamy z poglądami Trumpa. Niedawno przypomniał o nich ambasador USA w Berlinie Richard Grenell, który oświadczył, że pragnie wzmacniać ruchy antysystemowe w Europie.

