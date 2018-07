Trzaskowski zapowiedział, że poniedziałkowe spotkania, które potrwają do późnych godzin wieczornych, to podsumowanie jego dotychczasowej aktywności. "Odbyłem już prawie 140 spotkań z mieszkańcami Warszawy, którzy mówili mi o tym, co ich nurtuje, co jest dla nich ważne. Dzisiaj rozpoczynamy nowy etap po to, żeby podkreślić, że wyciągnęliśmy wnioski z tego co warszawiacy mówią" - dodał polityk.

Jak zaznaczył dzięki akcji "18 dzielnic w 18 godzin" chce pokazać, że jest blisko ludzi. Ma to być kontynuacja rozmowy o problemach Warszawy i tego, jak miasto powinno się zmienić. "To jest też zapowiedź aktywnej prezydentury dlatego, że Warszawa powinna być zarządzana z poziomu ulicy, a nie tylko i wyłącznie z ratusza. Sami warszawiacy o tym mówią" - podkreślił Trzaskowski.

Według niego, prezydent Warszawy powinien mieć dyżury nie tylko w ratuszu, ale też w każdej z jej dzielnic. "Dlatego dzisiaj będziemy blisko warszawiaków w osiemnastu dzielnicach w osiemnaście godzin" - zadeklarował.

Trzaskowski podkreślał też wagę wyborów samorządowych w stolicy. Według niego, od ich wyników będzie zależeć, "czy nasze państwo będzie wyglądało tak jak wygląda w tej chwili, czy jest szansa na zmianę oraz na to, by współrządzić z obywatelami".

Zapowiedział ponadto, że w najbliższych dniach zaprezentuje narzędzia, które pozwolą walczyć z polityką "opartą na kłamstwie i manipulacji". "Chcemy pokazać, że można inaczej" - podkreślił Trzaskowski.

W poniedziałek Trzaskowski ma jeszcze zaplanowane spotkania w Wilanowie, na Mokotowie, w Wawrze, Wesołej, Rembertowie, na Pradze Pn., i Pradze Pd., na Targówku, Białołęce, Bielanach, na Żoliborzu, Śródmieściu, w Ursusie, we Włochach, na Ochocie. Na godz. 23.10 zaplanowano jego ostatnią konferencję prasową, a po 23.30 przejazd do kolejnych dzielnic.(PAP)

autor: Maciej Zubel