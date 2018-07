Lotnisko Chopina obsłużyło ok. 8 mln pasażerów w pierwszym półroczu br.

Warszawskie Lotnisko Chopina w pierwszym półroczu tego roku obsłużyło ok. 8 mln pasażerów - poinformował we wtorek port. To o 14,8 proc. więcej w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, kiedy to od stycznia do czerwca 2017 r. ze stołecznego lotniska skorzystało prawie 7 mln osób.