Trump: Aneksja Krymu przez Putina to klęska Obamy. Ja bym na to nie pozwolił

Władimir Putin zaanektował Krym podczas rządów Obamy, musicie to przyznać. Była to katastrofa Obamy. Myślę, że jako prezydent nie dopuściłbym do aneksji Krymu przez Putina – powiedział prezydent USA Donald Trump na konferencji prasowej podczas wizyty w Wielkiej Brytanii.