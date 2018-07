Lotnisko Chopina: Do Warszawy przyleciał pasażer z podejrzeniem malarii

Na pokładzie samolotu z Brukseli do Warszawy przyleciał pasażer z podejrzeniem malarii - poinformował w piątek PAP dyrektor biura marketingu i PR na Lotnisku Chopina Hubert Wojciechowski. Dodał, że został on przewieziony do szpitala zakaźnego.