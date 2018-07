Złożyliśmy zażalenie na postanowienie o warunkowym tymczasowym areszcie dla posła Stanisława Gawłowskiego wraz w wnioskiem o wstrzymanie tego postanowienia do czasu rozpatrzenia zażalenia – powiedziała prok. Bialik.

Szczeciński Sąd Okręgowy, rozpoznając wniosek prokuratury o przedłużenie tymczasowego aresztowania wobec posła PO Stanisława Gawłowskiego, zdecydował w środę o dalszym stosowaniu aresztu. Zastrzegł jednak, że zostanie on uchylony po wpłaceniu przez polityka 500 tysięcy złotych w ciągu 14 dni. Pełnomocnik posła PO Roman Giertych poinformował, że planowane jest, aby wpłacić kaucję jak najszybciej.

Jak podkreślono w środowym komunikacie PK, szczecińska delegatura Prokuratury Krajowej "konsekwentnie stoi na stanowisku, że w okolicznościach tej sprawy tylko środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zabezpieczy prawidłowy tok śledztwa".

Gawłowski przebywa w szczecińskim areszcie śledczym od połowy kwietnia br. Usłyszał pięć zarzutów, w tym korupcyjne – przyjęcia co najmniej 175 tys. zł łapówki w gotówce, a także dwóch zegarków o wartości blisko 25 tys. zł. Chodzi o okres, gdy pełnił funkcję wiceministra ochrony środowiska w rządach PO-PSL. Pozostałe zarzuty dotyczą podżegania do wręczenia łapówki w wysokości co najmniej 200 tys. zł, ujawnienia informacji niejawnej i plagiatu pracy doktorskiej.