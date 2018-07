Wiceszef MŚ: ws. budowy zamku w Puszczy Noteckiej zawiadomiona została prokuratura

Sprawa prowadzonej budowy nieruchomości na terenie Puszczy Noteckiej została skierowana do prokuratury - poinformował we wtorek wiceminister środowiska Sławomir Mazurek. Dodał, że to "niebywałe", by w takim miejscu zbudować takie "zamczysko".