Polski premier odpowiadając na pytania podczas debaty w Parlamencie Europejskim poświęconej przyszłości Unii Europejskiej, wskazał, że "demokracja w Polsce nigdy nie była tak żywa jak obecnie". "Jesteśmy dumnym narodem i najlepiej wiemy, ile kosztuje wolność. My walczyliśmy za wolność naszą i waszą, my postawiliśmy tamę niemieckiemu barbarzyństwu podczas II wojny światowej jako pierwsi i uratowaliśmy w ten sposób kontynent od jeszcze większego ludobójstwa" - oświadczył Morawiecki.

Zaznaczył, że zmiany w Polsce "doprowadziły do odzyskania z rąk mafii 10 mld euro".

Premier podkreślił, że polski rząd wie, jak zarządzać instytucjami w Polsce. "Polska jest dumnym krajem, proszę nas nie pouczać w takich sprawach. My doskonale wiemy, jak zarządzać naszymi instytucjami. Dzięki temu, że zmieniliśmy podejście do instytucji podatkowych, to mamy najlepszą sytuację gospodarczą od 30 lat i najniższy deficyt, najniższy dług publiczny, najniższe bezrobocie. Wielki sukces gospodarczy i to wszystko przy jednoczesnym ogromnym wsparciu dla programów społecznych" - zaznaczył.

Zwracając się do europosłów premier zauważył, że rząd zlikwidował ubóstwo wśród dzieci. "Czy wiecie, że nasz rząd zlikwidował skrajne ubóstwo u dzieci i młodzieży niemal o 100 proc. W 95 proc. zlikwidowano ubóstwo. Nikogo wcześniej to nie interesowało. Przeznaczyliśmy pieniądze wyrwane z rąk mafii na programy społeczne. To jednocześnie wspiera naszą gospodarkę" - oświadczył.