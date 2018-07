Protestujący wypełniły cały plac Krasińskiego, przy którym mieści się Sąd Najwyższy. Manifestanci sprzeciwiają się nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, zgodnie z którą sędziowie, którzy ukończyli 65. rok życia, przechodzą w stan spoczynku. Krytykują

Protestujący skandują: "wolne sądy". Mają ze sobą flagi biało-czerwone i Unii Europejskiej, a także transparenty. Odśpiewano hymn Polski. Głos zabrała również Małgorzata Gersdorf, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, która w świetle nowelizacji, powinna odejść 3 lipca w stan spoczynku.

Pierwsza prezes dziękowała demonstrantom za to, że gromadzą się w obronie trójpodziału władzy. Powtórzyła, że w świetle konstytucji jej kadencja trwa do 2020 roku. I musi jej bronić, bo to jest jej honor – donosi TVN24.

- Protest przebiega w spokojnej atmosferze - powiedział o godzinie 20.45 Antoni Rzeczkowski z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji.

Protesty odbywają się jednocześnie w Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Łodzi czy Lublinie.