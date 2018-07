Szefernaker powiedział, że „w drużynie Jakubowskiego” kandydatami na wiceprezydentów Koszalina w jesiennych wyborach samorządowych są: z ramienia PiS Artur Wiśniewski, szef struktur koszalińskich, a z partii Porozumienie Jarosława Gowina - jej szef regionalnych struktur Jakub Pyżanowski. Wiceminister dodał, że PiS „dotrzymuje obietnicy” i do wyborów w Koszalinie idzie „z kandydatem niezależnym, wychodzącym poza nasz elektorat”.

Kandydaturę Andrzeja Jakubowskiego zarząd koszalińskich struktur PiS przyjął jednomyślnie. Ostateczną decyzję podejmą władze centralne partii. Szefernaker jest przekonany, iż w najbliższych dniach będzie mógł ją przekazać.

Zdaniem Szefernakera, Jakubowski jest kandydatem, który „wprowadzi zmianę jakościową” i doprowadzi do tego, by mieszkańcy Koszalina mieli alternatywę idąc do urn wyborczych. Wiceminister podkreślił, że Jakubowski jako kanclerz uczelni wyższej „zarządza 250-milionowym budżetem i zarządza dwoma tysiącami pracowników”.

Jakubowski zapewnił, że będzie walczyć o zmianę władzy w Koszalinie. Powiedział, że chce „Koszalin przywrócić mieszkańcom”, by ci mieli decydujący głos „w tym, co się dzieje, jeśli chodzi o strategię i rozwój Koszalina”. Podziękował wiceministrowi Szefernakerowi za rekomendację i podkreślił, że „nie należy dziś do żadnej partii” (do 22 stycznia 2016 r. był w PO – PAP).

Jakubowski powiedział, że jego start w wyborach samorządowych i obecnego prezydenta Koszalina Piotra Jedlińskiego „to będzie ciekawy pojedynek”.

Na razie nie chciał mówić o programie wyborczym. Zapowiedział, że zostanie on przedstawiony na wrześniowej konwencji, po spotkaniach z mieszkańcami, po ich sugestiach i uwagach. Zapowiedział jedynie, że program dla Koszalina będzie spójny z tym realizowanym na poziomie rządowym. „Od tego nie ma odejścia. Uważam, że to tylko tego typu droga jeśli chodzi o rozwój miasta, o samorząd, jest możliwa. Ja się z tym utożsamiam. Przyrzekam, że konsekwentnie będę realizował swoje zadanie w Koszalinie” – mówił Jakubowski.

Andrzej Jakubowski ma 65 lat. Był zastępcą prezydenta Koszalina. W 2010 roku objął stanowisko wicemarszałka województwa. W latach 2015-2016 pełnił funkcję zastępcy burmistrza Gościna, obecnie jest kanclerzem Uniwersytetu Szczecińskiego.

Swoich kandydatów na prezydenta Koszalina w jesiennych wyborach samorządowych przedstawiły już wcześniej lokalne struktury SLD i UP, które wystartują pod wspólnym szyldem „SLD – Lewica Razem”. Ich kandydatem jest były wiceprezydent Koszalina i wieloletni radny Jerzy Zaroda. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej został obecnie urzędujący prezydent Piotr Jedliński, a wspólnym kandydatem sygnatariuszy „Paktu dla Koszalina” - nauczyciel historii, dyrektor II LO w Koszalinie Wiktor Kamieniarz.(PAP)

autor: Inga Domurat