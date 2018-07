MZ: niepełnosprawni bez kolejki do świadczeń, niekoniecznie w tym samym dniu

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności to jedna z grup uprawnionych do korzystania ze świadczeń bez kolejki, inne to np. krwiodawcy i kombatanci; bez kolejki nie znaczy w tym samym dniu – wskazała w poniedziałek w Krakowie wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.