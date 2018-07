Taras widokowy na 30. piętrze Pałacu Kultury i Nauki jest naprawiany i czyszczony. Prace potrwają do połowy września. Jak poinformował PAP Sebastian Wierzbicki z zarządu PKiN, koszt tych prac to 680 tys. złotych. Są tak prowadzone, by nie zamykać turystom dostępu do tarasu.

Zdaniem Wierzbickiego, "PKiN jest wizytówką Warszawy, a taras widokowy na 30. piętrze jest wizytówką PKiN", dlatego zarząd postanowił "przywrócić tarasowi dawny blask". "Chcieliśmy, aby przypominał ten sprzed 63 lat, gdy Pałac został oddany do użytku, by turyści mogli poczuć, że są w zabytkowym obiekcie" - powiedział Wierzbicki. Prace rozpoczęły się od strony północnej, potem będą prowadzone z kolejnych stron. Stosuje się tzw. metodę hydrodynamiczną, czyli gorącą parę pod ciśnieniem.

Wierzbicki nie ukrywa, że chodzi także o względy estetyczne. "Pałac jest brudny i najwyższy czas go umyć" - stwierdził. Ma nadzieję, że "docelowo uda się sprawić, żeby cały Pałac odzyskał swój naturalny kolor".

Ewentualne umycie całego Pałacu poprzedza, zaplanowana na trzy lata, wymiana wszystkich okien. Ma się zakończyć w przyszłym roku.

"Po drugie, na takie przedsięwzięcie musiałyby być przyznane duże środki z budżetu miasta. Według szacunków koszt wynosiłby między 15 a 30 mln złotych" - podkreślił Wierzbicki. Zwrócił uwagę, że w grę wchodzi nie tylko umycie budynku, ale też naprawa zepsutych elementów elewacji, uzupełnienie ubytków i zabezpieczenie całości powłoką, która sprawi, że ściany nie będą przyjmowały brudów. "Do tego jednak jeszcze daleka droga" - zauważył Wierzbicki.

Pałac Kultury i Nauki, liczący 46 kondygnacji i mierzący 237 metrów, to jedna z atrakcji turystycznych stolicy. Jest w nim ponad 3,2 tys. pomieszczeń, m.in. mieszcząca 3 tys. osób Sala Kongresowa (obecnie modernizowana), siedziba Rady Warszawy, teatry, muzea, szkoły i uczelnie wyższe, kino, kawiarnie i pasaż handlowy. W podziemiach mieszka 11 kotów, pod iglicą uwiły gniazdo sokoły wędrowne, w basztach na wysokości 15. piętra azyl znalazły pustułki, a na dachu Teatru Studio jest pasieka.

Odświeżany taras widokowy znajduje się na 30. piętrze PKiN, na wysokości 114 m. Można stamtąd podziwiać panoramę miasta.(PAP)

autor: Dorota Stelmaszczyk