Szef Gazpromu: Turecki Potok może dostarczać gaz do Bułgarii i na Węgry

Gazociąg Turecki Potok, budowany przez rosyjski Gazprom przez Morze Czarne do Turcji, może dostarczać gaz do Bułgarii, Serbii i na Węgry - powiedział w piątek prezes zarządu Gazpromu Aleksiej Miller. Ocenił, że do końca 2019 r. powstaną obie nitki gazociągu.