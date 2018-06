Malmstroem: UE rozważa wprowadzenie środków ograniczających import stali

UE może w połowie lipca wprowadzić środki ograniczające sprowadzanie stali do Wspólnoty z powodu nałożenia przez USA dodatkowych ceł na jej import – zapowiedziała we wtorek unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmstroem. Ma to chronić europejski przemysł stalowy.