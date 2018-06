Opolskie: Noworodek z dwoma promilami alkoholu we krwi

Dwa promile alkoholu we krwi miało dziecko, który przyszło na świat w szpitalu w Krapkowicach (woj. opolskie). Jego matka w chwili porodu miała we krwi jeden promil alkoholu. Szpital zapowiada zgłoszenie sprawy do prokuratury.