W sobotę w Gdańsku podczas regionalnej konwencji samorządowej Koalicji Obywatelskiej lider pomorskiej PO Sławomir Neumann poinformował, że „wspólne listy Koalicja Obywatelska do sejmiku, do powiatów, rad miejskich wystawi w całym województwie”. „Koalicja Obywatelska na Pomorzu gwarantuje, że to będą najlepsi ludzie, najlepszy program z najlepszymi liderami, za to bierzemy odpowiedzialność” – podkreślił Neumann.

Podczas konwencji ogłoszono, że wspólnym kandydatem PO i Nowoczesnej na prezydenta Gdańska jest Jarosław Wałęsa. Ogłoszono też kandydatów m.in. na prezydentów: Słupska - Beatę Chrzanowską i Wejherowa - Rafała Szlasa oraz na burmistrzów: Pruszcza Gdańskiego - Janusza Wróbla i Nowego Dworu Gdańskiego - Jacka Michalskiego.

„Dziś w Gdańsku potwierdzamy: są następni kandydaci Koalicji Obywatelskiej na prezydentów, burmistrzów miast Pomorza i tak będzie, już jest w całym kraju” – powiedział lider PO Grzegorz Schetyna dziennikarzom. „Zadajemy kłam, że w polskiej polityce nie można się porozumieć, że trzeba się kłócić, szczególnie w opozycji musi być wiele partii i jeszcze więcej komitetów wyborczych” – przekonywał. „My pokazujemy, że chcemy się integrować i jesteśmy na dobrej drodze” – ocenił szef PO.

Jak dodał „Koalicja Obywatelska to jest dla nas dzisiaj wyzwanie stworzenia dobrze zorganizowanych ugrupowań, środowisk, tych wszystkich, dla których demokracja, Europa, praworządność, wolności obywatelskie są najważniejsze”. „To w tę stronę idzie” – dodał. „Gdańsk jest symboliczny dla nowego początku, zaczynamy etap współpracy naszych dwóch partii, Koalicji Obywatelskiej, prowadzenia kampanii samorządowej i wygrywania wyborów” – przekonywał lider PO.

Przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer powiedziała, że „Gdańsk i Pomorskie jest kolejnym regionem, gdzie Koalicja Obywatelska będzie miała wspólnych kandydatów”. Zwróciła uwagę, że „wygląda na to, że na Pomorzu Koalicja będzie miała wspólnych kandydatów w bardzo wielu miastach”. „Uda nam się porozumieć w większości miast i powiatów” – podkreśliła.

Marszałek województwa pomorskiego, Mieczysław Struk zaznaczył, że podczas konwencji przedstawiani są liderzy Koalicji Obywatelskiej na Pomorzu. „Prawdziwi liderzy, ludzie, którzy kierują lokalnymi wspólnotami, którzy są zaangażowani na rzecz własnych środowisk, od których zależy rozwój lokalnych wspólnot” – mówił.

Przypomniał, że PO na Pomorzu rządzi od 2002 roku. „Rządzi nie tylko samodzielnie, ale z wieloma wójtami, burmistrzami, którzy nie należą do partii ale dzięki współpracy zawsze był możliwy rozwój” – tłumaczył. „W każdym mieście, w każdej pomorskiej gminie rozwój był możliwy dzięki samorządności” – podkreślił marszałek województwa. „Dlatego my wszyscy, Koalicja Obywatelska i wiele osób, które nie wchodzą w skład Koalicji, będziemy bronić samorządności” – zapowiedział.

Zastrzegł, że „Koalicja Obywatelska nie jest otwarta wyłącznie na ludzi PO i Nowoczesnej ale też jest otwarta na organizacje pozarządowe, na ruchy miejskie, na pracodawców”. „Jest otwarta na wszystkich ludzi dobrej woli, których łączą wartości europejskie: praworządność, samorządność, wspólnoty lokalne” – podkreślił.

Szefowa gdańskiej PO, Agnieszka Pomaska zapowiedziała, że w przyszłym tygodniu „zostanie przedstawiony kandydat Koalicji Obywatelskiej na wiceprezydenta Gdańska”. „To jest początek, w kolejnych tygodniach i miesiącach będziemy przedstawiać wspólnych kandydatów Koalicji na Pomorzu na różnych szczeblach samorządu” – dodała.

Neumann mówił, że "wybory samorządowe trzeba przypilnować". "Wiemy, że próby manipulacji ordynacją wyborczą nie są spowodowane chęcią, żeby te wybory były transparentne i uczciwe ze strony PiS" - zaznaczył. "Dlatego dziś mówimy jasno, że w każdym lokalu wyborczym, w każdej komisji będą przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, będą patrzeć na ręce tym, którzy będą liczyć głosy i będą pilnować uczciwości tych wyborów” - podkreślił szef pomorskiej PO. Zaznaczył, że Koalicja będzie to robić razem z „przyjaciółmi z Komitetu Obrony Demokracji”.