W ubiegłym tygodniu na posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju przedstawiono propozycję 15 pytań, które mogłyby zostać zadane w referendum.

Wśród propozycji znalazły się m.in. pytania o uchwalenie nowej konstytucji lub dokonanie zmian w obecnej, o konstytucyjne zagwarantowanie członkostwa Polski w UE oraz w NATO, o zapisanie wyższości konstytucji nad prawem międzynarodowym, o zagwarantowania wsparcia dla rodziny, polegającego na wprowadzeniu zasady nienaruszalności praw nabytych (takich jak świadczenie "500 plus").

Paweł Mucha podkreślił, że ostatecznie w projekcie postanowienia o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego, który prezydent złoży w Senacie, znajdzie się nie więcej niż 10 pytań referendalnych, a więc - dodał - "siłą rzeczy część z pytań, które zostały przedstawione, będzie musiała zostać odrzucona".

W ubiegłotygodniowej rozmowie Mucha, który jest też pełnomocnikiem prezydenta ds. referendum konsultacyjnego powiedział PAP, że będzie się spotykał z marszałkiem Senatu w sprawie ustalenia ostatecznej wersji pytań. Zaznaczył, że ze Stanisławem Karczewskim chce spotkać się także prezydent Duda.

"Rozmawiałem telefonicznie z marszałkiem już po prezentacji pytań referendalnych i ustaliliśmy dwie rzeczy. Po pierwsze, że sami się spotkamy w tym tygodniu oraz że tak ze strony pana prezydenta, jak i ze strony pana marszałka, jest wola spotkania się zanim pytania w ostatecznej wersji trafią do Senatu" - powiedział prezydencki minister.

Marszałek Senatu poinformował w poniedziałek na Twitterze, że jego spotkanie z Pawłem Muchą odbędzie się w środę rano w Senacie. "Tematem naszych rozmów będzie #ReferendumKonsultacyjne" - napisał Karczewski.

Mucha powiedział PAP, że tematem spotkania będą w szczególności pytania zaprezentowane podczas posiedzenia NRR. Zaznaczył, że "to na pewno nie jest jedyne spotkanie w tej sprawie".

Dopytywany, czy podczas spotkania będzie chciał też poruszyć kwestię terminu złożenia przez prezydenta projektu postanowienia o zarządzeniu referendum, Mucha zaznaczył, że ta sprawa należy już do decyzji prezydenta. "Jeżeli pojawią się informacje od pana marszałka, jakby to było najdogodniej z perspektywy Senatu, czy jakie są oczekiwania pana marszałka, to ja oczywiście przekażę je panu prezydentowi" - dodał.

Zgodnie z konstytucją referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa ma prawo zarządzić Sejm, lub prezydent za zgodą Senatu.

Zgodnie z ustawą o referendum ogólnokrajowym, prezydent przekazuje Senatowi projekt postanowienia o zarządzeniu referendum, zawierający treść pytań lub wariantów rozwiązania w sprawie poddanej pod referendum, a także termin jego przeprowadzenia. Senat w terminie 14 dni od dnia przekazania projektu postanowienia podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie referendum.

Do wyrażenia zgody na przeprowadzenie referendum konieczna jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.